Politieke partijen hebben in de acht weken in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen naar schatting ruim 1,5 miljoen euro uitgegeven aan advertenties op internet. Het CDA en GroenLinks gaven het meest uit, blijkt woensdag uit rapporten van Google en Facebook-moederbedrijf Meta.

Politieke partijen begonnen pas in de laatste weken veel uit te geven om op te vallen op Google, YouTube, Facebook en Instagram. Vorige week gaven ze veruit het meest uit, namelijk ruim 840.000 euro. Dat is ongeveer net zoveel als in de laatste week voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021. In de weken hiervoor lagen de uitgaven juist steevast lager dan tijdens de landelijke verkiezingen.

Het CDA betaalde in de afgelopen acht weken met ruim 280.000 euro het meest voor internetadvertenties. Daarna waren GroenLinks (200.000 euro), PvdA (170.000 euro), D66 (160.000 euro) en VVD (155.000 euro) de grootste politieke adverteerders. Hierbij is telkens gekeken naar de uitgaven van landelijke en regionale afdelingen en van kandidaat-raadsleden.

De hierboven genoemde politieke partijen leggen in hun reclames duidelijk meer de nadruk op regionale thema's en kandidaten en minder op landelijke kopstukken. Zo stelt de landelijke afdeling van het CDA vooral regionale kandidaten voor aan internettende Nederlanders en is politiek leider Wopke Hoekstra weinig te zien.

De VVD vormt hierop een uitzondering en schuift Mark Rutte met enige regelmaat naar voren, naast advertenties die zijn gericht op een specifieke gemeente. Zo riep de premier maandag in een filmpje op Instagram mensen op te gaan stemmen.

Lokale partijen geven kleine bedragen uit

Lokale partijen hebben samen in acht weken zo'n 215.000 euro uitgegeven om online op te vallen. Vergeleken met de uitgaven van landelijke partijen ging het vaak maar om kleine bedragen, oplopend tot enkele honderden euro's. Maar omdat er zo veel lokale partijen zijn, kwamen ze samen op een hoog bedrag uit.

De genoemde bedragen betreffen een schatting. Meta deelt namelijk geen precies bedrag als een adverteerder minder dan 100 euro heeft uitgegeven aan advertenties. In zo'n geval is aangenomen dat er 50 euro is uitgegeven.