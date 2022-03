De Tweede Kamer heeft er dinsdag mee ingestemd dat de abortuspil ook beschikbaar moet worden via de huisarts. Een ruime meerderheid steunde een initiatiefwetsvoorstel dat dit mogelijk moet maken.

Momenteel kunnen vrouwen die ongewenst zwanger zijn hun zwangerschap alleen laten afbreken in een abortuskliniek, ook als het gaat om het gebruik van een reeks pillen.

D66, VVD, PvdA en GroenLinks dienden een voorstel in om daar verandering in te brengen. Die partijen hebben samen 75 zetels, net geen meerderheid. Tijdens een hoofdelijke stemming stemden 106 Kamerleden voor en 24 tegen het voorstel.

Een amendement van het CDA om de wet elke zeven jaar te evalueren, werd eveneens aangenomen. De Kamer steunde tevens een motie van SP-Kamerlid Maarten Hijink om het effect op de klinieken te monitoren en ervoor te zorgen dat de abortuszorg in Nederland toegankelijk blijft.

Het initiatiefwetsvoorstel moet nog door de Eerste Kamer. Of daar ook voldoende steun is voor het voorstel, is nog niet zeker. Bij de meeste partijen is de keuze bij medisch-ethische kwesties, zoals de verruiming van abortus, een vrije kwestie. Dat betekent dat Kamerleden binnen hun fractie een eigen afweging kunnen maken.

Eerder stemde de Tweede Kamer ook al in met het wetsvoorstel om de verplichte bedenktijd van vijf dagen voor een abortus af te schaffen.