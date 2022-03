Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet krijgt een berisping en een aanwijzing van de Tweede Kamer voor het niet melden van zijn nevenfuncties. De zwaarste sanctie is een schorsing van een maand. Een betrokkene mag dan niet meedoen aan debatten, maar wel aan stemmingen.

Het College van onderzoek integriteit had vorige week sancties aanbevolen na een onderzoek naar de kwestie. Een grote meerderheid in de Kamer steunde de aanbevelingen.

Kamerleden moeten nevenfuncties, extra inkomsten en giften melden in een openbaar register om belangenverstrengeling of de schijn daarvan te voorkomen. Het college concludeerde dat Baudet de Gedragscode, die de Kamer zelf opstelde, heeft overtreden als bestuurslid van Forum voor Democratie bv en directeur van THPB Media bv. In deze twee functies gaat het onder meer om commerciële activiteiten.

Baudet moet zijn nevenfuncties nu alsnog melden in het register, dat op de Kamerwebsite staat. Vorige week liet de FVD-leider al weten dat hij niet van plan is zijn nevenfuncties noch neveninkomsten op te geven.

Baudet wilde zelf niet meewerken aan het onderzoek, dat werd ingesteld na klachten van burgers.

Uit onderzoek van NU.nl bleek vorig jaar dat Baudet over het hele jaar 2020 zeker 85.000 euro kreeg overgemaakt op de rekening van de bv waarvan hij de enige aandeelhouder is. Dat geld verdiende hij voornamelijk met de verkoop van zijn boeken.