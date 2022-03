Kabinet is voornemens om extra goederen te sturen naar Oekraïne

Op 3 maart schreef Defensieminister Kajsa Ollongren in een brief aan de Tweede Kamer dat het kabinet extra goederen wil leveren aan Oekraïne. Het gaat om militaire goederen en overige goederen zoals voertuigen, gevechtsrantsoenen, slaapzakken, laptops en beschermende kleding. Vandaag stuurde ze de Kamer een update over de stand van zaken van deze leveringen. Hoeveel en welke goederen precies geleverd worden of al geleverd zijn is vertrouwelijk.



Eerder was al bekend dat Nederland honderden wapens naar het land heeft gestuurd. Onder meer antitankwapens, scherpschuttersgeweren en luchtdoelraketten. Nederland stuurt in NAVO-verband géén troepen naar Oekraïne. Wel zijn er extra militairen in NAVO-verband in Litouwen en Roemenië gestationeerd voor oefeningen. Ook vliegen er F35's en F16's boven Oost-Europa. om het luchtruim van de NAVO te bewaken en beveiligen.