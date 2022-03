Hoekstra: 'Oekraïne niet naar onderhandelingstafel chanteren'

VVD en D66 oneens over mogelijk EU-lidmaatschap Oekraïne

VVD'er Brekelmans vindt het opmerkelijk dat D66 zo met een EU-lidmaatschap flirt voor Oekraine. "Oekraine komt bij lange na niet in de buurt van de criteria die daarvoor gelden", zegt hij.



"Vindt D66 dan de oorlog een aanleiding moet zijn om aan een kandidaat-lidmaatschap te beginnen? Wat zeg je dan tegen Georgië en Moldavië die ook lid willen worden?", zegt Brekelmans.



Sjoerdsma blijft erbij: voor D66 moet het perspectief op EU-lidmaatschap voor Oekraïne op tafel liggen. Daarbij maakt hij een duidelijk onderscheid tussen kandidaatlid en een daadwerkelijk lidmaatschap. In dat laatste geval gelden duidelijke en strenge criteria. "Daar moeten we ook niets aan af doen", zegt Sjoerdsma.



Maar voor een kandidaat lidmaatschap zijn de eisen iets vager, zegt hij. "Als er een staat is op het Europese continent dat wanhopig naar de waarden die wij delen op zoek is, dan is het Oekraïne wel."



Dat de VVD vreest dat zo'n stap het conflict alleen maar verder aanwakkert, wuift Sjoerdsma weg. "Poetin trekt zich niets aan van wat wij wel of niet doen. We moeten ons niet door hem laten chanteren. Een EU-lidmaatschap voor Oekraïne is een vrije volkswil en die moeten wij respecteren."



Premier Mark Rutte heeft zioch tot nu toe altijd duidelijk uitgesproken tegen een lidmaatschap van Oekraïne. "Er gelden natuurlijk wel bepaalde voorwaarden, bepaalde basiscondities waar je aan moet voldoen", zei Rutte enkele weken geleden op zijn wekelijkse persconferentie. "Je moet niet de fout maken door te zeggen: ik verlaag de standaarden, want dat komt nu goed uit", aldus Rutte.