Het College van onderzoek integriteit beveelt de Tweede Kamer aan om Thierry Baudet te berispen omdat hij zijn rollen als bestuurslid van Forum voor Democratie BV en directeur van THPB Media BV niet als nevenfuncties heeft laten registreren. Dat is in strijd met de gedragscode voor Kamerleden.

Tevens beveelt het college de Tweede Kamer aan om beide nevenfuncties alsnog te laten registreren in het nevenactiviteitenregister van de Tweede Kamer.

Kamerleden zijn verplicht nevenactiviteiten en inkomsten daaruit op te geven in het openbare register, om zo belangenverstrengeling te voorkomen en transparantie te garanderen.

In november vorig jaar dienden twee burgers een klacht in bij het College van onderzoek integriteit, dat moet toezien op de naleving van de gedragscode.

"De partij is voor Baudet een verdienmodel", zei een van hen eerder tegen NU.nl. "Hij verwijt anderen dat ze niet transparant zijn, terwijl hij zelf alle regels negeert. Dat is toch raar? Het gaat mij niet om Forum voor Democratie, ik zou ook in actie komen als bij andere partijen zulke rare dingen gebeuren."

Baudet kreeg 85.000 euro overgemaakt

Uit onderzoek van NU.nl bleek vorig jaar dat Baudet over het hele jaar 2020 zeker 85.000 euro kreeg overgemaakt op de rekening van de bv waarvan hij de enige aandeelhouder is. Dat geld verdiende hij voornamelijk met de verkoop van zijn boeken.

Baudet weigerde om mee te werken aan het onderzoek.