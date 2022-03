Volt moet Kamerlid Nilüfer Gündogan weer toelaten tot de Tweede Kamerfractie, heeft de rechtbank in Amsterdam woensdag geoordeeld. Volgens de kortgedingrechter heeft Volt onrechtmatig gehandeld door het Tweede Kamerlid uit de fractie te zetten.

De rechter oordeelt dat Volt "in de hele affaire te voortvarend een onjuiste weg heeft bewandeld". De schorsing en later de beëindiging van haar fractielidmaatschap zijn volgens de rechter onterecht en de partij moet daarom alle maatregelen tegen haar per direct terugdraaien.

"Ten aanzien van de schorsing was zowel juridisch als inhoudelijk geen grond. (...) Weliswaar mocht Volt naar aanleiding van de eerste melding actie ondernemen, maar een schorsing zonder deugdelijke uitleg waarom, zonder toelichting van de klachten, kan niet door de beugel", aldus de rechter. Datzelfde gold voor de beslissing haar uit de fractie te zetten.

De politica werd op 28 februari uit de fractie gezet nadat er meldingen over grensoverschrijdend gedrag waren binnengekomen. Gündogan wilde met het kort geding het Volt-besluit terugdraaien en een rectificatie van Volt afdwingen, evenals een voorschot op een schadevergoeding vanwege reputatieschade. Eerder deed ze al aangifte van smaad en laster tegen de partij.

Volgens de rechter liet de "jonge en relatief onervaren partijleiding" zich te veel leiden door de maatschappelijke ophef die was ontstaan in de nasleep van de aflevering van het programma BOOS over grensoverschrijdend gedrag bij The voice of Holland. "Volt heeft waarschijnlijk in alle oprechtheid gemeend het juiste te doen, maar is hierbij te hard van stapel gelopen", aldus de voorzieningenrechter.

85 Gündogan zeer geëmotioneerd na kort geding tegen Volt

Dertien meldingen over grensoverschrijdend gedrag

Volgens de partij waren er dertien meldingen over grensoverschrijdend gedrag door Gündogan binnengekomen. Drie daarvan gingen over seksuele avances die de politicus zou hebben gemaakt.

Gündogan weigerde mee te werken aan het onderzoek van het ingeschakelde onderzoeksbureau, omdat ze geen vertrouwen had in het bureau en lange tijd niet wist waarvan ze precies werd beschuldigd.

Gündogan was tijdens de zitting zeer geëmotioneerd en sprak over "psychische mishandeling" door de partij. Nadat ze uit de partij was gezet, zei ze haar Kamerzetel te behouden. Mocht ze na het oordeel van de rechter besluiten niet terug te keren bij Volt, komt het totale aantal fracties in de Tweede Kamer op twintig.

Na de uitspraak liet Gündogan in een eerste reactie weten "opgelucht" te zijn. Verder wilde ze niets kwijt over de uitspraak van de rechter. Woensdag aan het einde van de middag geeft ze een verklaring aan de pers bij het Van der Valk Hotel vlakbij de RAI in Amsterdam.