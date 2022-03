Worden Nederlanders gecompenseerd voor de absurd hoge prijzen? Het kabinet schuift de hete aardappel steeds voor zich uit en verwijst al maanden naar de koopkrachtcijfers van het Centraal Planbureau (CPB). Die raming komt woensdag, maar een vergoeding voor de torenhoge inflatie, als die er al komt, kan nog maanden op zich laten wachten.

In het regeerakkoord hebben coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie voor de komende kabinetsperiode "een evenwichtig en gemiddeld positief koopkrachtbeeld" afgesproken.

VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans deed daar tijdens het debat over de regeringsverklaring in januari nog een schepje bovenop door iedereen "dat plusje" te beloven.

Toen de prijzen vorig jaar zomer begonnen te stijgen, heeft het kabinet beloofd te bekijken of er iets te repareren valt aan de koopkrachtplaatjes.

Maar de oorlog in Oekraïne zette alle voorspellingen op hun kop. Vooral de energieprijzen rijzen de pan uit. De miljarden die het kabinet sinds dit jaar hiervoor heeft uitgetrokken, verzachten de pijn iets, maar nemen die niet helemaal weg.

Voor de algemene koopkrachtplaatjes verwees het kabinet steevast naar de cijfers van het CPB die woensdagochtend worden gepresenteerd. Deze cijfers vormen de basis voor of, en zo ja, hoeveel huishoudens worden gecompenseerd.

Rutte geeft 'geen harde garanties' over koopkrachtherstel

De lopende begroting kan pas bij de voorjaarsnota, die waarschijnlijk in april of mei verschijnt, voor het eerst worden aangepast.

Premier Mark Rutte deed in tegenstelling tot Hermans tijdens de regeringsverklaring geen belofte over koopkrachtreparatie. "Ik ga geen harde garanties geven", zei hij in januari.

Rutte had toen geen zicht op de inflatie, zoals niemand in het parlement, zei hij. Laat staan op een Russische inval in Oekraïne.

Uiteindelijk schaarde de gehele Tweede Kamer zich achter de motie van het CDA die het kabinet opriep om voorstellen uit te werken over "hoe de koopkracht voor groepen die erop achteruit dreigen te gaan kan worden verbeterd, met name voor ouderen".

Kabinet tempert de verwachtingen

Welk prijskaartje eraan wordt gehangen, wordt dus morgen duidelijk. Het kabinet gaf de laatste weken al tig winstwaarschuwingen.

Op 28 februari, vier dagen na de Russische inval in Oekraïne, had Rutte het over de "enorme dreun op de koopkracht die dreigt".

Ook minister Sigrid Kaag (Financiën), die uiteindelijk over de compensatie moet beslissen, tempert de verwachtingen. Voor de koopkrachtcijfers voor dit jaar kan het kabinet "sowieso weinig betekenen", zei ze onlangs op een persconferentie.

"Als we het hebben over koopkracht, dan gaat het vaak over het jaar 2023. Er zijn nog weinig knoppen waar het kabinet traditioneel gezien aan kan draaien", aldus Kaag enkele weken geleden.

GroenLinks wil noodmaatregel tegen hoge energierekening

In de Kamer wordt ondertussen met irritatie gekeken naar de trage besluitvorming rond de compensatie. GroenLinks-leider Jesse Klaver rekende al uit dat als het kabinet zich enkel op de voorjaarsnota richt, de voorstellen pas in juli in het parlement worden behandeld.

Daarom wil hij dat het kabinet per direct een noodmaatregel inzet om de energieprijzen te maximeren. "We moeten alles doen wat nodig is om Poetin een halt toe te roepen. Maar dat gaat iets kosten", zei Klaver in een toelichting op zijn voorstel.

Hij noemt het "onbestaanbaar" dat Kaag geen beloftes over koopkrachtreparatie wil doen. "Mensen die zich nu al zorgen maken over hun rekeningen aan het einde van de maand mogen niet ook nog de dupe worden van deze oorlog. Het kabinet moet in actie komen", aldus Klaver.

Coalitiepartijen VVD en ChristenUnie lieten doorschemeren ook niet te lang te willen wachten met compensatie.

Het is niet gezegd dat er morgen meer duidelijkheid komt als het CPB de langverwachte koopkrachtcijfers heeft gepubliceerd. Kaag is dan in Parijs voor een werkbezoek aan de Franse regering. Haar woordvoerder kon nog niet zeggen of ze direct zal reageren op de cijfers en verwees eveneens naar de voorjaarsnota.