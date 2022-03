Wopke Hoekstra is nu twee maanden minister van Buitenlandse Zaken en hij heeft direct te maken met misschien wel de grootste uitdaging sinds de Tweede Wereldoorlog. De Oekraïneoorlog heeft grote invloed op de stabiliteit en veiligheid van het Europese continent en heeft Nederland wakker geschud "uit een strategische winterslaap". Het is volgens Hoekstra dan ook "essentieel dat de Europese Unie geopolitiek volwassen wordt". NU.nl spreekt met de minister over zijn beleidsplannen voor deze kabinetsperiode.

We spreken Hoekstra op maandagavond via een digitale verbinding. Op het moment van het interview is hij in de Letse hoofdstad Riga, nadat hij eerder op de dag al een bezoek bracht aan Finland en Estland. Later reist hij nog door naar Litouwen.

Het waarborgen van de veiligheid en vrede is op dit moment zijn eerste, tweede en derde prioriteit. "Er is geen gesprek dat ik voer dat niet begint en eindigt met Oekraïne", vertelt Hoekstra.

Tussen de bedrijven door werkte de minister de afgelopen weken met zijn ambtenaren aan de uitwerking van zijn beleid. De Kamerbrief daarover was drie weken geleden nagenoeg al af, maar moest herschreven worden.

Heeft de Oekraïneoorlog iets veranderd of verschoven in het buitenlandsbeleid?

"Het brengt alle zaken die we in het coalitieakkoord hebben afgesproken in een onvoorstelbare stroomversnelling. De noodzaak ervan is alleen nog maar groter geworden."

We hebben het over een keerpunt in onze geschiedenis. Wat betekent deze oorlog aan onze Europese buitengrenzen voor Nederland?

"Wat we nu meemaken heeft alle trekken van een waterscheiding, als je ziet wat Rusland doet en hoe dat indruist tegen het internationale recht. Hoe er voor het eerst in decennia weer op deze schaal wordt gebombardeerd in Europa. Als je daarbij optelt hoe relatief eenstemmig de wereldgemeenschap, maar zeker de Europese Unie en de NAVO-lidstaten, van leer trekken, dan is dat eigenlijk iets dat niet eerder zo heeft plaatsgevonden."

Het wordt gezien als 'wake-upcall', terwijl bijvoorbeeld landen als Polen al langer waarschuwden voor de dreiging uit Rusland. Zijn we te naïef geweest?

"De naoorlogse wereldorde wordt al langer van verschillende kanten uitgedaagd. Maar als er ooit een moment was om wakker te worden uit onze strategische winterslaap en de wereld te zien voor wat-ie daadwerkelijk is of wat-ie is geworden, dan is dat nu wel."

"Terugkijkend kan je zeker kritisch zijn over het feit dat we veel te weinig werk hebben gemaakt van onze energieonafhankelijkheid. En als je nu terugkijkt, doet de internationale reactie in 2014 ten aanzien van de bezetting van de Krim en het oosten van Oekraïne buitengewoon lauw aan."

“We hebben te lang gedacht dat principes die wij hoog in het vaandel hebben uiteindelijk gemeengoed zouden worden.”

We zijn nu dus wakker geworden uit onze winterslaap. Wat nu?

"We moeten met elkaar maximaal inzetten op de veiligheid en de stabiliteit. De situatie nu laat nog maar eens extra zien wat er nodig is. Dat de EU geopolitiek volwassen wordt."

"We hebben te lang gedacht dat de principes die wij hoog in het vaandel hebben uiteindelijk in de hele wereld vrijwel automatisch gemeengoed zouden worden. We moeten met elkaar constateren dat dat niet gebeurt. Integendeel, dat een aantal grote spelers op het mondiale toneel bereid zijn om Europa uit te dagen. Dat betekent dat er veel meer assertiviteit nodig is vanuit de EU."

Hoe moet de EU volgens u "volwassen worden"?

"We krijgen te maken met allerlei hybride uitdagingen, of die nou uit Rusland komen, uit China of ergens elders vandaan. Deze uitdagingen kunnen gerelateerd zijn aan de economie of zich voordoen op het gebied van cybersecurity. Europa moet zichzelf in staat stellen om haar economische macht te vertalen naar geopolitieke invloed."

Dat volwassen worden richt zich dus vooral op het economische aspect?

"Het gaat om veel meer. Als je je realiseert dat Europa het sterkste economische blok is ter wereld, maar tegelijkertijd voortdurend wordt uitgedaagd op het gebied van spionage en cybersecurity. Dan dwingt dat tot een heroriëntatie en de inzet op veel meer geopolitieke invloed. En dat is ook mogelijk gegeven de economische macht die Europa heeft."

Hoe moet dit concreet vorm krijgen?

"Wat mij betreft moeten we inzetten op energieonafhankelijkheid, op strategische onafhankelijkheid op het gebied van allerlei andere zaken. Dan kan je denken aan grondstoffen, productieprocessen, chips enzovoort."

De EU moet wat het kabinet betreft ook slagvaardiger worden, hoe wilt u dit bereiken?

"We moeten ernaartoe dat we op andere manieren besluiten nemen zodat de EU slagvaardiger wordt. Nederland zou, net als Duitsland, graag toe willen naar het vaker nemen van besluiten met gekwalificeerde meerderheid in plaats van unanimiteit."

"In dit specifieke geval met Oekraïne is het gelukt om met volstrekte unanimiteit op te trekken, dat is een groot goed. Maar ik heb me ook wel eens afgevraagd: wat nou als dat niet mogelijk zou zijn geweest? Dan ben je daarmee als EU op zo'n cruciaal dossier de facto vleugellam."

“De wereld is dramatisch aan het veranderen en is veel minder maakbaar dan we vanuit het veilige Nederland vaak gedacht hebben.”

Wordt het daarnaast niet ook tijd dat Europa zichzelf kan verdedigen?

"Wat mij betreft moet Europa er binnen de context van de NAVO voor zorgen dat we veel beter en effectiever gaan samenwerken. En dat we daadwerkelijk in staat zijn, indien nodig, dit continent te verdedigen."

U noemt de NAVO al. Wat als de VS niet altijd de telefoon opneemt? We hebben kort geleden nog te maken gehad met een president die niet veel waarde hechtte aan trans-Atlantische en multilaterale samenwerking (drie of meer staten die samen optreden). Waar staan we dan als Europa?

"Als de afgelopen dagen iets hebben laten zien, is het wel dat als je daadwerkelijk te maken hebt met een defining moment Amerika en Europa elkaar onmiddellijk weten te vinden, inclusief de Canadezen en Britten. Amerika was, is en blijft met afstand de belangrijkste partner van Europa als het gaat om vrede, veiligheid, stabiliteit en gedeelde waarden. Tegelijkertijd vind ik wel dat Europa hier zelf echt een been bij te trekken heeft."

Zijn we als Nederland voorbereid op het zwartste scenario, of laten we ons in de toekomst weer verrassen?

"Het is hoog tijd dat we ons voorbereiden. Ik ben ervan overtuigd dat we rekening moeten houden dat dit vaker zal gebeuren. Wellicht niet op deze schaal en deze manier, maar wat wij vanzelfsprekend vinden is voor veel andere spelers op het wereldtoneel helaas niet vanzelfsprekend."

"De wereld is dramatisch aan het veranderen en is veel minder maakbaar dan we vanuit het veilige Nederland vaak gedacht hebben. Dus laten we daar ook met realisme naar kijken."