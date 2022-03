De schending van mensenrechten door de Russen in Oekraïne mag niet onbestraft blijven. Dat zei premier Mark Rutte donderdag tijdens een persconferentie. Volgens Rutte is het belangrijk dat oorlogsmisdaden die nu plaatsvinden worden gedocumenteerd.

De minister-president constateert meer Russische agressie in Oekraïne. Volgens hem richten de Russische strijdkrachten zich steeds meer op civiele doelen. Hij noemt het van groot belang dat eventuele oorlogsmisdaden "goed gedocumenteerd" worden. Dat zei hij na afloop van extra ministerieel overleg over de oorlog.

"Dit zijn beelden die ons allemaal op het netvlies staan geëtst en die we niet meer kunnen vergeten", zei Rutte over de beelden van gebombardeerde Oekraïense steden. Nederland dringt in VN-verband aan op goed onderzoek. "Mensenrechtenschendingen mogen niet ongestraft blijven, het recht moet zijn beloop hebben."

Daarnaast ging de premier in op de vluchtelingenstroom die op gang is gekomen, en die ook Nederland zal raken. Hij spreekt van een "heel zichtbaar gevolg" van de oorlog.

"Op dit moment vangt Polen het overgrote deel op, maar ook Nederland krijgt ermee te maken. Wij zullen ruimhartig opvang bieden. De eerste stroom wordt al opgevangen, de komende dagen gaan we opschalen waar dat nodig is." Rutte laat weten dat de veiligheidsregio's in gesprek zijn om de vluchtelingenopvang te coördineren.

Uitwerking van sancties tegen Rusland worden zichtbaar

Rutte benadrukt de "grote mate van eensgezindheid bij de EU en onze bondgenoten" en stelt dat de invloed van de ingestelde sancties zichtbaarder wordt in Rusland. "Gisteren in de Algemene Vergadering van de VN is een resolutie aangenomen die het Russische geweld veroordeelt. Wij blijven intensief samenwerken met al onze internationale bondgenootschappen."

Minister Kajsa Ollongren (Defensie), die ook bij het persmoment aanwezig was, zei dat Nederland qua hulp aan het Oekraïense leger blijft doen wat mogelijk is.

Premier Rutte zei verder dat hij later op de donderdag een videoboodschap zal opnemen waarin hij de Oekraïense bevolking toespreekt. Dat doet hij op verzoek van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky.