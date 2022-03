Van de dertien meldingen over grensoverschrijdend gedrag door Tweede Kamerlid Nilüfer Gündogan gaan er drie over seksuele avances die de politica zou hebben gemaakt. Dat zei advocaat Rachelle Mourits van Volt dinsdag in het kort geding van Gündogan tegen de partij.

Gündogan werd afgelopen zaterdag uit de Volt-fractie gezet omdat zij zich volgens de partij schuldig had gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag. Eerder werd ze al geschorst als fractielid. Volgens Volt heeft Gündogan zich schuldig gemaakt aan "handtastelijkheden, ongewenste seksuele avances, intimidatie en misbruik van positie".

Gündogan wil met het kort geding het Volt-besluit terugdraaien, een rectificatie van Volt en een voorschot op een schadevergoeding voor reputatieschade. "Haar reputatie is kapotgemaakt", zei een van haar advocaten.

Advocaat Geert-Jan Knoops noemde de beschuldigingen "volkomen onbesuisd gebruikt in de media". De beschuldigingen hebben grote gevolgen voor de politica, zei hij. "Ze is simpelweg voor de bus gegooid. Volt heeft zich niet bekommerd over de gevolgen." Gündogan deed eerder al aangifte van smaad tegen de melders.

De advocaten van Volt hielden vol dat Gündogan beter had kunnen meewerken aan het onderzoek van het ingeschakelde onderzoeksbureau. Die medewerking weigerde ze, omdat ze geen vertrouwen had in het bureau en lange tijd niet wist waarvan ze precies werd beschuldigd. Het Tweede Kamerlid noemde dat in de rechtbank "psychische mishandeling".

"De kwestie lijkt uit de hand gelopen. Niemand had dit gewild", vatte de rechter het geschil aan het einde van de zitting samen. "Het is nu aan mij om een knoop door te hakken. Ik hoop dat er na het vonnis een gesprek op gang komt of een onderzoek waar iedereen zich in kan vinden, zodat het niet via de media wordt uitgevochten." De uitspraak is op 9 maart.