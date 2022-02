Een meerderheid in de Tweede Kamer wil op korte termijn een onderzoek naar mogelijke Russische financiering van Nederlandse politici en politieke partijen. Aangezien er in Europa verschillende "populistische politici" financiële banden hebben met Rusland, moet dit ook in Nederland in kaart worden gebracht.

Een ruime meerderheid steunt de oproep van GroenLinks-Kamerlid Jesse Klaver, bleek maandag tijdens het debat over de oorlog in Oekraïne. "We moeten ons beschermen tegen de aanval op onze democratie, van buiten maar ook van binnen", zei Klaver.

Met name Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet weigert de inval van Rusland in Oekraïne te veroordelen en noemt de gebeurtenissen de schuld van het Westen.

Dat leidde tot felle reacties in de Kamer. "Het doet pijn om deze Kremlinpropaganda hier in dit huis van de democratie te horen", zei D66'er Sjoerd Sjoerdsma.

Klaver vindt dat we ons niet alleen moeten beschermen tegen de Russen, "maar ook tegen de inmenging hier in Nederland".

Ook Wilders flirtte met de Russen

Ook de PVV flirtte in het verleden regelmatig met de Russen. In 2017 wilde partijleider Geert Wilders "tegenwicht bieden aan de hysterische russofobie die her en der heerst". De inval van Moskou noemde Wilders recent "verschrikkelijk".

Desalniettemin wilde Klaver dat zowel FVD als PVV wordt uitgesloten van vertrouwelijke briefings aan de Kamer over de oorlog in Oekraïne, mochten die er nog komen.

Baudet hintte in het verleden in de aanloop naar het Oekraïnereferendum in appjes naar zijn partijcollega's dat hij betaald werd door een Russische propagandist.

Het ging om de Russische propagandist Vladimir Kornilov, onthulde televisieprogramma Zembla twee jaar geleden. Baudet wist dat Kornilov nauwe banden met het Kremlin had en noemde hem "een Rus die voor Poetin werkt".

