Nilüfer Gündogan heeft in een verklaring laten weten dat ze het niet eens is met de beslissing van Volt om haar uit de Tweede Kamerfractie te zetten. Volgens haar heeft de partij eigen rechter gespeeld.

De partij liet eerder op zaterdag weten dat er dertien meldingen over onder meer "handtastelijkheden en ongewenste seksuele avances" waren binnengekomen.

Het Kamerlid wilde volgens Volt niet ingaan op verzoeken van het integriteitsbureau om haar kant van het verhaal te laten horen. Er vond nog "een laatste gesprek" met Gündogan plaats, waarna haar positie volgens de partij onhoudbaar bleek.

Volgens Gündogan heeft ze "niet de kans gekregen om hierop te reageren". "Als er sprake zou zijn geweest van seksueel grensoverschrijdend gedrag, dan zou de weg naar het OM (Openbaar Ministerie, red.) moeten worden bewandeld", aldus Gündogan in de verklaring. Ze stelt dat Volt eigen rechter heeft gespeeld. "Dit past niet in een rechtsstaat."

Gündogan behoudt zetel

Volt had Gündogan eerder al geschorst na verschillende meldingen over ongewenst gedrag. Ze spande een kort geding aan om die schorsing ongedaan te maken. Het Kamerlid zegt buiten de verklaring geen verdere inhoudelijke mededelingen te doen tot het kort geding voorbij is.

Tot slot zegt ze vertrouwen te hebben in de mensen die haar gekozen hebben en in de leden van Volt. "Ik zal me daarom blijven inzetten voor mijn leden en voor hen die op mij hebben gestemd." Daarmee laat ze weten haar zetel te behouden en komt het aantal fracties in de Tweede Kamer op twintig.