Volt heeft Nilüfer Gündogan per direct uit de Tweede Kamerfractie gezet, meldt de partij zaterdag in een verklaring. Volgens de partij zijn in totaal dertien meldingen binnengekomen bij een onderzoeksbureau dat onderzoek doet naar het Kamerlid.

De meldingen gaan over "handtastelijkheden en ongewenste seksuele avances", maar ook "intimidatie en misbruik van positie", aldus Volt. De meldingen komen "uit alle lagen van partij".

Gündogan wilde volgens Volt niet ingaan op verzoeken van het integriteitsbureau om haar kant van het verhaal te laten horen. Er vond nog "een laatste gesprek" met Gündogan plaats, waarna haar positie volgens de partij onhoudbaar bleek.

Volt had Gündogan eerder al geschorst na verschillende meldingen over ongewenst gedrag. Het Kamerlid liet weten haar zetel in de Tweede Kamer te behouden, ook als uit het onderzoek zou blijken dat er sprake was van ongewenst gedrag.