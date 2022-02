DENK-Kamerlid Farid Azarkan schrok zich rot toen deze week een rapport van onderzoeksbureau PwC werd gepubliceerd waaruit blijkt dat de Belastingdienst mensen met een niet-westerse achtergrond extra controleert op fraude. Maar echt verrast is hij niet. "Ik dacht verrek! Het is wél zo", zegt hij tegen NU.nl.

"Ik hoor al jaren van ondernemers met een allochtone achtergrond dat zij er altijd worden uitgepikt voor controle door de Belastingdienst. Mijn Nederlandse kennissen herkennen dat helemaal niet", zegt Azarkan.

De fiscus controleerde in 2019 slechts 6.100 van de in totaal anderhalf miljoen kleine ondernemers. Een percentage van maar 0,4 procent. Azarkan: "De kans op controle is één keer in de 250 jaar."

Azarkan vroeg staatssecretaris Marnix van Rij (Belastingdienst) om opheldering toen enkele weken geleden al bleek dat de fiscus bij fraudebestrijding vooral keek naar een niet-westers voorkomen, geslacht (man), leeftijd (18 tot 35 jaar) en materieel bezit (dure auto's).

Trouw en RTL Nieuws onthulden in mei 2020 dat de Belastingdienst een tweede nationaliteit als extra risico op fraude zag en dat deze groep daarom extra werd gecontroleerd. Toenmalig staatssecretaris Menno Snel (Belastingdienst) beweerde dat dit niet stelselmatig gebeurde, het zou gaan om één geval.

Stuitend en pijnlijk noemt Azarkan die ontkenning nu. "Mensen uit mijn omgeving staan op achterstand want ze heten Mohammed of Fatima. Er is altijd door het kabinet gezegd dat dit niet zo is. Dat je wordt behandeld op basis van wat je doet, niet wie je bent. Het is een racistische bende."

Medewerkers maken grappen over autochtoon wel terugvorderingen terugbetaalt

Uit het donderdag verschenen PwC-rapport blijkt dat medewerkers van de Belastingdienst fraude opsporen op basis van uiterlijke kenmerken of een niet-westerse afkomst. Die conclusie werd enkele weken terug al bekendgemaakt door staatssecretaris Marnix van Rij (Belastingdienst), maar het onderzoeks- en adviesbureau heeft nu in 33 pagina's tellend rapport opgesomd hoe dat er in de praktijk uitzag.

Het gaat bijvoorbeeld om startende ondernemers die vanwege hun niet-westerse afkomst extra vaak worden gecontroleerd door de fiscus. In Roermond werd gesproken over "het project 'allochtone starters' in de handel."

Deze specifieke ondernemers kregen na een eerste onderzoek van de Belastingdienst zeker nog vier vervolgonderzoeken per jaar. "Bijzonder aan de benadering van deze klanten is het culturele aspect", staat in het werkoverleg van de fiscus.

Of neem het onderzoek naar de giftenaftrek bij de inkomstenbelasting van alleen mensen met een Turkse of Marokkaanse achtergrond.

Pijnlijk is ook de mailwisseling tussen een medewerker van de politie en de Belastingdienst uit 2016 waarin grappen worden gemaakt over dat een autochtoon wél terugvorderingen van de Belastingdienst terugbetaalt.

De agent wil van de belastingdienstambtenaar weten of hij zijn 280 euro teveel ontvangen kinderopvangtoeslag moet terugbetalen. "Jij bent een autochtoon, dus jij betaalt wel alles terug… tot op de laatste cent. Ha, ha….", antwoordt de fiscusmedewerker in de gepubliceerde mailwisseling.

PwC onderzocht in totaal 1.380 voorbeelden van burgers en bedrijven tussen 2008 en 2019. Van Rij noemt de voorbeelden uit het rapport in een Kamerbrief "zeer ernstig". "Dit past op geen enkele wijze bij de rechtsstatelijk correcte en professionele Belastingdienst die ik voor ogen heb."

'Discriminatie explodeert hier recht in je gezicht'

Azarkan denkt niet dat er op het hoogste ambtelijk niveau afspraken zijn gemaakt om op deze manier te werken, maar hij wordt er wel moedeloos van. "Dit holt het vertrouwen uit in onze instituten. Mensen beseffen niet hoe pijnlijk dit is voor onze samenleving."

Azarkan werkte voor zijn Kamerlidmaatschap bijna tien jaar bij verschillende ministeries in Den Haag en kon destijds verhalen over Nederlanders met een niet-westerse achtergrond die er door de fiscus regelmatig werden uitgepikt nauwelijks zelf geloven. "Ik heb het overheidsbeleid al die tijd verdedigd. Op een gegeven moment hoor je steeds meer voorbeelden dat er wordt gediscrimineerd op basis van naam, achtergrond en voorkomen. Echt gênant. Dat is een overtreding van artikel 1 van de Grondwet."

Het DENK-Kamerlid pleit ervoor om de rollen om te draaien. Niet het individu moet vechten tegen overheidsinstanties zoals de Belastingdienst, het UWV en de Sociale Verzekeringsbank als er sprake is van discriminatie, die instellingen moeten laten zien wat zij doen om discriminatie tegen te gaan.

"Als we discriminatie een probleem vinden, dan moeten we het ook met zijn allen aanpakken. Want dit is zo pijnlijk hard. Het raakt je zo in je ziel, in wie je bent. Discriminatie explodeert hier recht in je gezicht", aldus Azarkan.