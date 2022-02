Tweede Kamerleden hebben vanwege het conflict in Oekraïne grote zorgen over de Nederlandse afhankelijkheid van Russisch gas. Een meerderheid roept het kabinet op om een plan op te stellen "om de komende jaren de afhankelijkheid van Rusland op energiegebied af te bouwen".

Ook vraagt de Kamer om een onderzoek dat duidelijk moet maken hoe afhankelijk Nederland voor zijn energie is van "onvrije landen".

Kamerleden zijn vanwege het conflict in Oekraïne bezorgd over de positie die Rusland heeft op energiegebied. Het land is de belangrijkste gasleverancier van de Europese Unie en de verhoudingen tussen Moskou en Brussel zijn erg gespannen.

"Een grote energieafhankelijkheid van landen als Rusland maakt ons enorm kwetsbaar", zei VVD'er Silvio Erkens. Veel partijen delen deze zorgen. Ook laat "de dreigende situatie in Oekraïne" zien dat het "cruciaal is om onafhankelijk te worden van olie en gas", aldus GroenLinks-Kamerlid Suzanne Kröger.

De Tweede Kamer debatteerde woensdag met minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) over de plannen uit het coalitieakkoord. Het debat ging over allerlei thema's, zoals het klimaatfonds, groene industriepolitiek, de energieprijzen en de leveringszekerheid van gas. Heel concreet werd het nog niet, omdat Jetten de plannen komende maanden nog verder gaat uitwerken.

Gas uit Rusland. Dinsdag besloot de Duitse bondskanselier Olaf Scholz dat de Nord Stream 2 voorlopig niet in gebruik zal worden genomen. Gas uit Rusland. Dinsdag besloot de Duitse bondskanselier Olaf Scholz dat de Nord Stream 2 voorlopig niet in gebruik zal worden genomen. Foto: NU.nl

Zorgen over hoge energierekening alleen maar groter geworden

Een onderwerp waar vrijwel alle Kamerleden over begonnen was de hoge energierekening. Door de stijgende gasprijs en hoge inflatie worstelt het kabinet hier al sinds het najaar mee. De crisis in Oekraïne vergroot de zorgen.

Eind vorig jaar maakte het kabinet bekend dat alle huishoudens gemiddeld 400 euro compensatie zouden krijgen. Inmiddels is duidelijk dat veel gezinnen hier niet voldoende aan hebben.

De oppositie wil dat het kabinet de burgers gerichter gaat compenseren en hier vaart mee maakt. "Een agent, een verpleegkundige of leraar heeft niet even meer dan 1.000 euro op de plank liggen om hogere gasprijzen te betalen. De PvdA wil daarom dat de minister en het kabinet dit gaan fixen", zei Joris Thijssen.

Minister Jetten noemde het "begrijpelijk dat heel veel mensen ontzettende stress hebben van hun stijgende energierekening". Het kabinet verwacht over twee weken meer duidelijkheid te hebben over de ontwikkeling van de koopkracht en wil bij de voorjaarsnota (een moment dat de begroting kan worden aangepast) kijken of er meer moet gebeuren in de tegemoetkoming.

Ook zei Jetten de Kamer toe te onderzoeken of de extra winsten van energieproducenten meer belast kunnen worden om daarmee de huishoudens te steunen. Hij zei daarbij wel "dat dit op het eerste oog wel heel ingewikkeld lijkt".

Discussie over miljarden uit het klimaatfonds

"Je zou met die stijgende gasprijzen bijna vergeten dat we hier bij het klimaatdebat zitten", merkte Thijssen (PvdA) op tijdens het debat.

Hoewel het veel over de huidige energiecrisis ging, werd er ook gediscussieerd over de klimaatplannen van het kabinet. Een veel gehoorde term is 'groene industriepolitiek'. Dat betekent dat het kabinet de industrie gaat helpen om groener te worden, bijvoorbeeld door het omschakelen van fossiele brandstoffen, zoals olie en gas, naar waterstof en hernieuwbare energie.

Het kabinet heeft voor het behalen van de klimaatdoelen 35 miljard euro uitgetrokken. Renske Leijten (SP) vreest dat dit geld vooral uitgedeeld gaat worden aan bedrijven. Ook de Partij voor de Dieren is kritisch op het helpen van de industrie.

Volgens Henri Bontenbal (CDA) moet er ook gekeken worden naar het verdienvermogen van Nederland. "Ik denk dat het uiteindelijk helemaal niet zo sociaal is om een transitie in te zetten waarbij een deel van het bedrijfsleven zo hard geraakt wordt dat het vertrekt naar over de grens", zei hij.

Bovendien moet er vanuit het bedrijfsleven een prestatie tegenover staan, legde Raoul Boucke (D66) uit. Dit staat ook in het coalitieakkoord. "Het is schoon worden of sluiten. Ik begrijp dat dit onrust kan geven, want voor welke bedrijven is er dan geen plek meer in die schone economie? Ik vind dat het plan daar een duidelijk antwoord op moet formuleren", aldus het Kamerlid.

Minister Jetten gaat de komende maanden aan de slag met het verder uitwerken van de plannen, waaronder het opstellen van de maatwerkafspraken met de grote industrie. Naar verwachting komt de minister in mei met meer duidelijkheid.