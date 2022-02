ChristenUnie, D66, CDA, PvdA, GroenLinks en SP komen met een initiatiefwet die gemeenten en uitvoeringsinstanties (SVB en UWV) meer ruimte geeft als er iets fout gaat met een uitkering. De wet is bedoeld voor schrijnende gevallen waarbij geld moet worden teruggevorderd van iemand die bijvoorbeeld in de bijstand zit. De zes partijen willen dat er meer ruimte komt voor de menselijke maat.

Een kleine vergissing of minimale overtreding kan er nu toe leiden dat mensen met een uitkering in grote financiële problemen komen. Gemeenten moeten bij een menselijke fout de uitkering terugvorderen, een boete geven en de uitkering herzien.

Don Ceder (ChristenUnie): "Het gebrek aan ruimte bij de huidige regels leidt nu soms tot schrijnende situaties op het moment dat iemand door een fout opeens duizenden euro's moet terugbetalen."

De initiatiefwet geeft instanties meer ruimte om zelf te beslissen hoe ze omgaan met dergelijke gevallen. Barbara Kathmann (PvdA) zegt daarover: "Deze wet is een belangrijke stap om onze verzorgingsstaat weer te maken waarvoor hij is bedoeld: een sociaal vangnet waarin we naar elkaar omkijken."

Grote kans dat wet voldoende steun krijgt

De zes partijen vertegenwoordigen samen bijna de helft van de Kamer (69 zetels), waardoor de kans groot is dat het voorstel voldoende steun krijgt. Het kabinet heeft ook al laten weten af te willen van de scherpe kantjes van de regelgeving. Vorig jaar kwam de ChristenUnie al met een voorstel voor versoepeling van de strenge regels die gelden voor de bijstand. Deze initiatiefwet is daar een uitbreiding van.

De Tweede Kamer spreekt woensdag over deze problematiek met minister Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen).