Tweede Kamerlid Nilüfer Gündogan heeft een kort geding aangespannen tegen de Tweede Kamerfractie van Volt. Ze wil dat haar schorsing wordt teruggedraaid, eist een rectificatie van de partij en wil een schadevergoeding. Dat hebben haar advocaten vrijdag laten weten in een verklaring.

Gündogan werd zondag door haar partij geschorst vanwege grensoverschrijdend gedrag. Ze is nog lid van de Tweede Kamer, maar neemt op aandringen van haar partij geen deel aan debatten en treedt ook niet op in de media.

De melders voelen zich volgens de partij onveilig "omdat zij als fractielid ten opzichte van hen een machtspositie heeft", is de summiere verklaring op de site van Volt. De partij deelt verder geen details, om zo een veilige sfeer voor melders te creëren.

De zaak dient volgens de verklaring van het kantoor Knoops' Advocaten op 28 februari in Amsterdam. Gündogans advocaten Geert-Jan en Carry Knoops zeggen dat het Kamerlid het "betreurt dat het zover heeft moeten komen, omdat zij in de afgelopen dagen meerdere malen Volt de kans heeft gegeven om de situatie in der minne te regelen". Ze laat weten dat er "geen voor haar bevredigende oplossing bereikt c.q. aangeboden" is.

Gündogan liet eerder al weten dat ze de schorsing "buitenproportioneel" vindt en dat die "zonder nadere toelichting" is opgelegd. De 44-jarige politicus is een uitgesproken Kamerlid en mengt zich nadrukkelijk in discussies over de omgangsvormen in de Tweede Kamer. Als woordvoerder namens haar partij in coronadebatten is ze regelmatig betrokken bij harde aanvaringen in het parlement.