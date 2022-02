Voorzitter Roberta Metsola van het Europees Parlement is gestart met een onderzoek naar de Bulgaarse Europarlementariër Angel Dzhambazki, die woensdag in het Europees Parlement een Hitlergroet leek te brengen.

Het onderzoek kan Dzhambazki zijn vergoeding of toegang tot vergaderingen kosten. Zelf is de ultranationalistische politicus zich van geen kwaad bewust. Hij beweert dat hij ter verontschuldiging wuifde naar de voorzitter van dienst.

Dzhambazki stak woensdagavond de gestrekte rechterarm omhoog bij het verlaten van de plenaire vergaderzaal in Straatsburg. Hij had er een verhit debat gevoerd over sancties tegen Polen en Hongarije wegens het uithollen van de rechtsstaat en botste met collega's en de waarnemend voorzitter.

Het parlement bekijkt nu de beelden van het incident, zal Dzhambazki om tekst en uitleg vragen en komt mogelijk begin maart met strafmaatregelen, zegt een woordvoerder. "Een fascistische groet in het Europees Parlement is onacceptabel voor mij, altijd en overal", reageerde Metsola.

Fractiegenoten stellen intern onderzoek in

Het gebaar van de Bulgaar kwam hem op felle kritiek te staan van andere Europarlementariërs. Zijn Nederlandse fractiegenoten van JA21 en SGP hebben hun conservatieve ECR-fractie om opheldering gevraagd, laten ze weten.

Ze nemen "in de scherpst mogelijke bewoordingen" afstand van de uiting, die lijkt te verwijzen "naar de donkerste tijden die Europa heeft gekend". De ECR "neemt de beschuldigingen erg serieus" en stelt een intern onderzoek in.

Dzhambazki beticht critici ervan altijd maar met de Tweede Wereldoorlog te schermen en de zaak in het absurde te trekken. "Het spijt me als mijn onschuldige zwaai (die eigenlijk bedoeld was als excuus) iemand heeft beledigd", schrijft hij aan zijn collega's.

Maar de felle kritiek slaat volgens de Europarlementariër nergens op, zo benadrukt hij. "Dat iemand het met je oneens is, betekent niet dat hij een nazi is."