Belangrijke functies bij het ministerie van Buitenlandse Zaken gaan te vaak naar mannen in plaats van vrouwen, vinden ongeveer 550 medewerkers van het departement. Zij hebben dinsdag in een brief aan de top van het ministerie gevraagd om meer diversiteit. De top belooft beterschap.

"Wij zijn ons er zeer van bewust dat dit thema erg leeft en dat er momenteel veel onrust is in de organisatie", schrijft secretaris-generaal Paul Huijts in een reactie aan de ambtenaren van Buitenlandse Zaken.

"Die onrust is aangejaagd door de algemene maatschappelijke discussie in combinatie met een aantal recente en lopende topbenoemingen. Wij snappen heel goed dat, hoewel iedere benoeming in de ronde individueel wordt gewikt en gewogen, het totaalbeeld niet goed overkomt."

Volgens NRC is aanleiding voor de onrust de benoeming van een nieuwe directeur-generaal politieke zaken, een van de topfuncties op het ministerie. Voor deze functie was na een selectieprocedure een vrouw gekozen. Maar de nieuwe minister Wopke Hoekstra koos op het laatste moment voor een man. Een woordvoerder van het ministerie wil niet op individuele benoemingen ingaan.

Binnen het ministerie zijn al "veel langer levende gevoelens over gebrek aan transparantie en eerlijke kansen in het plaatsingsproces", aldus Huijts. "Dat leeft niet alleen bij vrouwen maar ook breder: bij biculturele collega's, bij lhbtiq+-collega's en bij collega's die menen niet tot de juiste netwerken te behoren binnen BZ." De secretaris-generaal gaat kijken hoe de diversiteit en doorstroom in het ministerie kunnen worden verbeterd.