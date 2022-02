Volt-Tweede Kamerlid Nilüfer Gündogan zal haar Tweede Kamerzetel behouden, ook als uit onderzoek blijkt dat er sprake is van "ongewenst gedrag". Ze vindt haar onlangs opgelegde schorsing "buitenproportioneel", laat ze dinsdag in een verklaring weten.

"Ik zal los van eender welk verloop mijn zetel behouden. Het liefst binnen mijn eigen fractie", schrijft het Kamerlid.

Gündogan reageert voor het eerst publiekelijk sinds Volt zondagavond naar buiten bracht dat ze is geschorst om voor de betrokkenen "een veilige omgeving te creëren". Een extern bureau gaat de klachten onderzoeken.

De schorsing werd opgelegd "zonder nadere toelichting", zegt Gündogan nu. "Ik ben ervan overtuigd dat er, gezien de aard en omvang van de klachten, buitenproportioneel is gehandeld." Ze betreurt het als mensen zich onveilig hebben gevoeld door haar stijl van werken.

Kamerlid beloofde eerder 'geen groep Gündogan' te beginnen

Volt brengt weinig informatie naar buiten, omdat het onderzoeksproces naar eigen zeggen integer moet verlopen. De melders voelen zich volgens de partij onveilig vanwege de machtsverhouding van Gündogan ten opzichte van hen, is de summiere verklaring op de site.

Eenmaal verkozen, bepaalt een Kamerlid zelf of het zijn of haar zetel behoudt. Een partij kan iemand wel uit de fractie zetten. In dat geval kan een parlementariër als onafhankelijk Kamerlid verdergaan of zich aansluiten bij een andere fractie of groep in de Kamer.

Opvallend genoeg twitterde Gündogan vorig jaar mei nog dat ze de partij onder geen beding zal verlaten. "Ik beloof en verklaar dat ik trouw blijf aan Volt en geen groep Gündogan ga beginnen", zo luidde de tweet.

Gündogan: 'Vraag me af of dit het allemaal wel waard is'

Gündogan is een uitgesproken Kamerlid en mengt zich nadrukkelijk in discussies over de omgangsvormen in de Tweede Kamer. Als woordvoerder over corona is ze regelmatig betrokken bij harde aanvaringen in het parlement.

Ze krijgt naar eigen zeggen veel "shit" in haar inbox, met name van de achterban van Forum voor Democratie (FVD). Die partij roept op om beleidsbepalers op te sluiten, omdat FVD het oneens is met de coronamaatregelen.

"De toon doet ertoe", zei Gündogan onlangs in een coronadebat. Ze riep haar collega-Kamerleden daarom op om anders met elkaar om te gaan.

Ze wordt al enige tijd bedreigd en heeft ook aangifte gedaan. Ze spreekt daarom over "een zware periode in haar leven". "De recente bedreigingen aan mijn adres (letterlijk) zijn mij niet in de koude kleren gaan zitten", schrijft Gündogan in haar verklaring.

Zij voelt zich daardoor onveilig, gaf ze de partij onlangs te kennen. Gündogan vraagt zich daarom openlijk af of dit het allemaal wel waard is. "Een leven in de politiek is mij namelijk veel, maar niet alles waard."