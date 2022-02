Volt-Tweede Kamerlid Nilüfer Gündogan zal haar Tweede Kamerzetel behouden, ook als uit onderzoek blijkt dat er sprake is van "ongewenst gedrag". Ze noemt haar onlangs opgelegde schorsing "buitenproportioneel", laat ze dinsdag via een verklaring weten.

"Ik zal los van eender welk verloop mijn zetel behouden. Het liefst binnen mijn eigen fractie", schrijft het Kamerlid.

Gündogan reageert voor het eerst publiekelijk sinds Volt zondagavond naar buiten bracht dat ze is geschorst om voor de betrokkenen "een veilige omgeving te creëren". Een extern bureau gaat de klachten onderzoeken.

De schorsing gebeurde "zonder nadere toelichting", zegt Gündogan nu. "Ik ben ervan overtuigd dat er, gezien de aard en omvang van de klachten, buitenproportioneel is gehandeld.

Ze "betreurt" het als mensen zich onveilig hebben gevoeld door haar stijl van werken.

Eenmaal verkozen, bepaalt een Kamerlid zelf of hij zijn zetel behoudt. Een partij kan iemand wel uit de fractie zetten, in dat geval kan een parlementariër als onafhankelijk Kamerlid verder gaan, of zich aansluiten bij een andere fractie of groep in de Kamer.