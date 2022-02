GroenLinks, de VVD en het CDA voelen er weinig voor om na de gemeenteraadsverkiezingen in maart op lokaal niveau met de PVV en Forum voor Democratie (FvD) samen te werken, zeiden de landelijke partijleiders zaterdag. Ondertussen hekelde D66-leider Sigrid Kaag 'extreemrechts' en onder meer het gebruik van de term 'tribunalen', een woord dat zowel PVV als FvD recent gebruikten.

GroenLinks-leider Jesse Klaver riep andere partijen zaterdag op om lokaal niet te gaan samenwerken met de PVV of Forum voor Democratie. Klaver vindt dat partijen niet in zee moeten gaan met een "partij die de democratische rechtsstaat verwerpt".

Klaver is bang dat het gedrag van deze partijen tot geweld leidt en trok op zijn partijcongres in Rotterdam de vergelijking met de bestorming van het Amerikaanse Capitool vorig jaar door aanhangers van Donald Trump.

"Laat het in Nederland niet zover komen", aldus Klaver. "Ook hier zijn er politici die mensen ophitsen, tegenstanders intimideren en zich weigeren neer te leggen bij besluiten van democratische meerderheden."

VVD en CDA zien samenwerking ook niet zitten

VVD-leider Mark Rutte denkt niet dat lokale afdelingen van de VVD na de gemeenteraadsverkiezingen van volgende maand in zee zullen gaan met PVV of FVD. Dat zei hij zaterdag tijdens een campagnebezoek aan de Leidse VVD.

"Ik zie onze afdelingen niet samen besturen met PVV en FVD, zeker niet gezien wat er de afgelopen tijd gebeurd is", aldus Rutte. Hij denkt dat lokale afdelingen tot dezelfde conclusie zullen komen. "Ik denk niet dat het nodig is, maar desnoods roep ik ze ertoe op."

Ook CDA-leider Wopke Hoekstra is geen voorstander van lokale samenwerking met de extreemrechtse partijen, reageerde hij zaterdag desgevraagd. Uiteindelijk is het aan lokale CDA-afdelingen om hierover te besluiten, maar "ik vind dat het niet kan", aldus Hoekstra. Het is zijn "overtuiging dat men allemaal tot diezelfde afweging zal komen".

Kaag: 'Alles op alles om extreemrechts te weren'

D66-partijleider Sigrid Kaag deed zaterdag een soortgelijke oproep aan andere partijen als Klaver, al zei ze daarbij niet op welke partij of partijen ze doelde. Wel sprak ze van 'extreemrechts'.

D66 gaat "alles op alles zetten om extreemrechts uit het stadsbestuur te houden", zei Kaag tijdens een bijeenkomst in Rotterdam. "Wij gaan niet met extremisten besturen en ik roep al mijn landelijke collega's op om diezelfde duidelijkheid te geven."

Volgens de D66-leider vraagt de democratie om "waakzaamheid en bescherming". Ze wees daarbij op het feit dat Kamerleden zich minder vrij voelen om hun mening te geven en er in de Kamer wordt gesproken over 'tribunalen'. Dat laatste kan een verwijzing naar zowel Forum als de PVV zijn, aangezien deze winter onder meer Forum-Kamerlid Pepijn van Houwelingen en PVV'er Gidi Markuszower daar in de Kamer van repten. Die term is omstreden, omdat een tribunaal een speciale rechtbank is om bijvoorbeeld oorlogsmisdadigers te berechten, in situaties waarin de gewone rechtspraak faalt of onbetrouwbaar is. Een erg zware beschuldiging dus, waarbij ook de Nederlandse democratie in twijfel wordt getrokken.

Kaag zei in haar speech verder: "Het extremisme draagt op straat foute vlaggen of een fakkel. In de Tweede Kamer draagt het een das. Met een luttel zetelaantal verlamt het vaak de parlementaire orde. En nu klopt het op de deuren van raadszalen in alle delen van Nederland", zei Kaag.

Voorafgaand aan de Tweede Kamerverkiezingen vorig jaar sloot Kaag landelijke samenwerking met zowel Forum voor Democratie al de PVV uit.