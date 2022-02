Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp vindt dat beledigende woorden als "idioot" en "knettergek" niet thuishoren in de Tweede Kamer. Ook mag niet worden opgeroepen tot burgerlijke ongehoorzaamheid. Ze wil de omgangsvormen aanscherpen, strenger handhaven en "de geest weer in de fles krijgen", schrijft ze in een notitie. Volgende week debatteert de Kamer over de kwestie.

De notitie volgt op gesprekken die Bergkamp afgelopen weken voerde met nagenoeg alle Kamerfracties. Er leven Kamerbreed zorgen over de verruwing van het debat.

Uit deze gesprekken is naar voren gekomen dat Kamerleden de vrijheid van meningsuiting een "groot goed" vinden. "Het is een historisch en staatsrechtelijk gegeven dat deze vrijheid juist voor Kamerleden groot moet zijn", schrijft Bergkamp daarover.

Tegelijkertijd is er volgens de Kamervoorzitter behoefte aan meer duidelijkheid over waar de grenzen liggen en wat wel en niet toelaatbaar is op grond van het Reglement van Orde (regels van de Tweede Kamer).

'Onderzoek nodig naar relatie veiligheid Kamerleden en debat'

Hoewel de meeste debatten volgens Bergkamp waardig en met respect verlopen, is tegelijkertijd sprake van een "groeiend gevoel van onbehagen over de verruwing van het debat".

Volgens de Kamervoorzitter dragen de verruwing van het debat en de bijbehorende uitingen op sociale media bij aan "het op scherp stellen van de maatschappelijke verhoudingen". Ze krijgt deze signalen van de veiligheidsinstanties.

Er zijn dan ook zorgen over de veiligheid van Kamerleden en bewindspersonen in relatie tot de verruwing van het debat. De laatste tijd is er een toename te zien in het aantal bedreigingen van Kamerleden en bewindspersonen. Volgens Bergkamp is meer onderzoek nodig "over hoe alles op elkaar eventueel doorwerkt".

"Maar dit zou nu al een aansporing moeten zijn voor ieder Kamerlid om de vraag te stellen: wanneer zorgt mijn vrijheid voor de onveiligheid van een ander?", schrijft ze in de notitie.

Kamerleden in een verhit gesprek met Vera Bergkamp vanwege oproep tot burgerlijke ongehoorzaamheid. Kamerleden in een verhit gesprek met Vera Bergkamp vanwege oproep tot burgerlijke ongehoorzaamheid. Foto: ANP

Bergkamp wil bedreigingen niet langer toestaan

Drie weken geleden werd een coronadebat stilgelegd omdat FVD-Kamerlid Gideon van Meijeren opriep tot burgerlijke ongehoorzaamheid. Hij vond dat hij dat mocht doen omdat dat gelijk zou staan aan een oproep tot protest, maar een deel van de Kamer was het daar niet mee eens.

Bergkamp schrijft in haar notitie dat het Reglement van Orde voorschrijft dat het oproepen tot het doen van "onwettige handelingen" niet mag. De oproep van Van Meijeren valt hieronder, aldus de Kamervoorzitter.

In november was er een hevige discussie over het gebruik van het woord "tribunaal". Bergkamp deed het woord niet in de ban, maar ermee dreigen mag niet, stelde ze. Een aantal partijen was het hier niet mee eens.

Een verbod op intimidatie of bedreiging van een collega-Kamerlid, een bewindspersoon, ambtenaar of burger is in het Reglement van Orde niet expliciet opgenomen. Een verbod op belediging wel. Bergkamp wil dit graag veranderen.

"Laten we met elkaar vaststellen dat hier in onze plenaire of commissiezaal geen ruimte voor is. Het is aan de voorzitter om te bepalen of hier sprake van is. Omdat bedreiging in het strafrecht een zwaarder misdrijf kan zijn dan een belediging, lijkt het mij gerechtvaardigd het Reglement zo uit te leggen dat onder het verbod op belediging ook een verbod op bedreiging wordt verstaan", schrijft de Kamervoorzitter.

Komende donderdag gaat de Kamer in debat over de kwestie en kunnen de Kamerleden zich uitspreken over de notitie en voorstellen van Bergkamp.