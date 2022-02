Sinds de Hoge Raad eind vorig jaar een streep zette door kabinetsbeleid van het fictieve rendement op sparen en beleggen, weet nog steeds niemand precies hoe groot het probleem is. Het wordt wel steeds duidelijker dat vooral de VVD worstelt met de oplossing voor dit miljardenprobleem.

"We weten niet of het 20 miljard euro is. Misschien is het wel 10 miljard, 1 miljard of 500 miljoen", zegt VVD-Kamerlid Eelco Heinen donderdagavond tijdens het debat over de financiële afspraken uit het coalitieakkoord.

Spaarders die te veel belasting hebben betaald over hun vermogen (belast in box 3) en daar bezwaar tegen hebben gemaakt, moeten van de rechter worden gecompenseerd. In de tussentijd is de belastinginning op vermogen stopgezet.

Heinen wilde, net als zijn VVD-collega Folkert Idsinga een week eerder, weinig zeggen over waar de rekening komt te liggen voor de miljardenstrop. "Je moet eerst de omvang van het probleem weten. Ik ga niet speculeren over waar je het geld vandaan moet halen."

Bijna alle partijen willen hogere lasten op arbeid

Zijn coalitiegenoten doen dat wel en zijn er zelfs zeer specifiek over. D66 wil "een extra bijdrage" van vermogenden die door het fictieve rendement ook hebben geprofiteerd van het stelsel. Want sparen bij de bank leverde dan weinig of zelfs niets op, met aandelen kan al jaren enorme winsten worden geboekt. CDA en ChristenUnie denken er eveneens zo over.

Bij de oppositie willen de meeste partijen dat het probleem wordt opgelost in het 'domein' waar het is ontstaan: bij vermogens en de winsten.

Er werd deze week een motie aangenomen van de SP waarin de Kamer het kabinet oproept om de kosten in ieder geval niet te dekken met hogere belastingen op loon of op boodschappen. De VVD stemde als enige partij tegen.

VVD pleit voor lagere overheidsuitgaven

Heinen probeerde het donderdag via een andere weg. "De politiek moet echt uit de kramp dat we bij tegenvallers direct kijken naar waar belastingen verder verhoogd moeten worden. We kunnen simpelweg ook besluiten om minder uit te geven."

Door de hoge inflatie, zegt Heinen, is het leven al zo duur. "Het antwoord kan dan niet zijn om het leven voor mensen ook nog even zuur te maken."

Het zorgde voor verwarring bij Senna Maatoug van GroenLinks. Want in het VVD-verkiezingsprogramma wordt de belasting op winst en vermogen met 3,6 miljard euro verhoogd, maar in het regeerakkoord is daar helemaal niets meer van overgebleven.

Toch denkt de VVD aan compensatie voor Nederlanders met een behoorlijke spaarrekening via lagere overheidsuitgaven in plaats van hogere vermogensbelasting. "Wiens belang verdedig je dan?", vroeg Maatoug zich af.

Nederland is een 'rentenierseconomie' geworden

Ook Nilüfer Gündogan (Volt) vroeg zich af waarom de VVD zo terughoudend is met het belasten van vermogende Nederlanders. "Er wordt onvoldoende werk gemaakt van het feit dat wij het land zijn met de grootste vermogensongelijkheid."

Gündogan herhaalde de woorden Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank (DNB), die afgelopen zondag in Buitenhof zei dat Nederland "een rentenierseconomie" is ten koste van "de hardwerkende Nederlander."

Gündogan: "Als we af willen van de rentenierseconomie en we willen dat het zetten van de wekker daadwerkelijk gaat lonen, dan moet je met een blanco sheet kijken naar wat rechtvaardige belastingen zijn."

In het voorjaar wordt meer duidelijk over hoe de oplossing eruit komt te zien. Verantwoordelijk staatssecretaris Marnix van Rij (Financiën) moet van de Kamer voor 1 april met voorstellen komen. Dan moet er ook meer bekend zijn over de omvang van het probleem.