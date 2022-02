Het wetsvoorstel om de verplichte bedenktijd van vijf dagen voor een abortus af te schaffen is donderdagmiddag aangenomen in de Tweede Kamer. 101 Kamerleden stemden voor de wet en 38 tegen. Als de Eerste Kamer ook officieel heeft ingestemd en de regering het voorstel heeft bekrachtigd, zal een arts voortaan in overleg met de vrouw bepalen of er bedenktijd nodig is en hoelang deze moet zijn.

Het is voor het eerst dat de Abortuswet, die in 1984 in werking trad, zal worden gewijzigd.

"Dit is een heel bijzonder moment", zei Kamerlid Jan Paternotte (D66), initiatiefnemer van het wetsvoorstel. "Voor het eerst in meer dan veertig jaar heeft de Kamer gestemd voor een modernisering van de Wet afbreking zwangerschap. Ik denk aan Pia Dijkstra (oud-Kamerlid D66) die deze wet oorspronkelijk heeft ingediend en zeker ook aan al die vrouwen die zich al die jaren hebben ingezet voor meer zelfbeschikking."

Paternotte diende de wet samen met PvdA, GroenLinks en VVD in. De vier partijen hebben 75 zetels. Het voorstel werd behandeld als "vrije kwestie". Dat betekent dat ieder Kamerlid een eigen afweging maakt tijdens de stemming en niet de lijn van de fractie hoeft te volgen.

Bijna alle Kamerleden van de VVD, D66, GroenLinks, PvdA, SP, PvdD, Volt, DENK en Bij1 stemden voor het wetsvoorstel. Thierry Aartsen en Daniël Koerhuis, Kamerleden van de VVD stemden tegen. De fracties van de PVV en JA21 waren verdeeld. Bij de PVV stemden tien Kamerleden voor en zeven tegen. Bij JA21 stemde fractievoorzitter Joost Eerdmans voor en zijn twee fractiegenoten tegen. De Kamerleden van het CDA, de CU, SGP en FVD stemden allemaal tegen het voorstel.

Als de Eerste Kamer ook voor dit initiatiefwetsvoorstel stemt, zal de regering het moeten bekrachtigen.