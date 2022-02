PvdA, GroenLinks, D66 en VVD kunnen zo goed als zeker rekenen op een Kamermeerderheid voor hun initiatiefwet om de abortuspil bij de huisarts beschikbaar te stellen als er sprake is van een ongewenste zwangerschap tot negen weken.

Dat bleek woensdag tijdens het eerste deel van het debat waarin de Kamer de initiatiefnemers en het kabinet vragen over het wetsvoorstel konden stellen.

De vier partijen hebben samen 75 zetels in de Tweede Kamer, dus veel is er niet nodig voor een meerderheid. Maar in de Eerste Kamer zijn nog minimaal vijf zetels nodig.

Bij de meeste partijen is de keuze bij medisch-ethische kwesties, zoals de verruiming van abortus, een vrije kwestie. Dit betekent dat Kamerleden binnen hun fractie een eigen afweging kunnen maken.

Daarom valt nog niet met zekerheid te zeggen of er voldoende steun is in beide Kamers.

'If it ain't broke, don't fix it'

Partijen hadden veel vragen en sommige Kamerleden vroegen om garanties in ruil voor steun.

Zo wil de SP zeker weten dat het aantal abortusklinieken niet daalt als de route voor abortus via de huisarts mogelijk wordt. "Die anonieme route mag niet weg. Die klinieken bieden juist een goede kwaliteit van zorg", zei SP-Kamerlid Maarten Hijink.

Meerdere partijen maakten zich zorgen over de balans tussen de bescherming van het ongeboren leven enerzijds en anderzijds het zelfbeschikkingsrecht van de vrouw met de komst van de abortuspil.

De Raad van State, het belangrijkste adviesorgaan van de politiek, mist een goede reden om die balans te veranderen. Die balans is in de huidige wet zorgvuldig opgetuigd, zodat het afbreken van een zwangerschap zo zorgvuldig mogelijk verloopt, aldus de Raad van State.

"If it ain't broke, don't fix it", zei JA21-Kamerlid Nicki Pouw-Verweij er daarom over.

Steun van huisartsen

Maar de initiatiefnemers zijn het hier niet mee eens. Met de komst van de abortuspil bij de huisarts is er nog steeds sprake van een "zorgvuldige besluitvorming" zonder dat die balans verandert.

PvdA, GroenLinks, D66 en VVD hebben een batterij aan belangenclubs die het belang van hun wet onderstrepen. Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de wetenschappelijke vereniging van huisartsen, noemt de abortuspil effectief en veilig.

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) vindt de snellere weg naar de huisarts om een zwangerschap af te breken "uit medisch, psychologisch en sociaal oogpunt wenselijk".

In Frankrijk en Zweden, waar de abortuspil al veel langer wordt verstrekt, is het aantal abortussen sindsdien niet toegenomen. "Beter aanbod schept niet meer vraag", schrijven de initiatiefnemers.

Het is de tweede keer in korte tijd dat in de Kamer een initiatiefwet wordt behandeld om de abortuswetgeving - die uit 1984 stamt - te versoepelen.

Vorige week ging het om het schrappen van de verplichte bedenktermijn van vijf dagen in ruil voor een flexibele termijn, een initiatief van dezelfde vier partijen. Daar wordt donderdag over gestemd. Een meerderheid voor die wet lijkt inmiddels zeker.