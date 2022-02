PvdA'er Gijs van Dijk vertrekt per direct uit de Tweede Kamer. De PvdA ontving in de afgelopen dagen meerdere meldingen over ongewenst gedrag van Van Dijk in de privésfeer, schrijft de partij op de eigen website.

Van Dijk en de PvdA melden niet welk ongewenst gedrag werd beschreven en hoeveel mensen aan de bel trokken.

Volgens de NOS heeft Van Dijk vrouwen tegen hun wil omhelsd en gezoend. Een van de vrouwen is naar de politie gestapt en diende bij de PvdA een klacht in.

De NOS meldt dat het om Cornelia Klaster gaat. Zij was voorzitter van de PvdA-meedenkgroep Armoede. Van Dijk zou zich zo hard tegen haar hebben aangedrukt, dat Klaster er blauwe plekken op haar borst aan overhield.

Er volgde een klacht en het Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP) deed onderzoek. Volgens Klaster was dat bureau op de hand van de PvdA. De partij wijst erop dat het CAOP een onafhankelijk onderzoeksbureau is. Deze zaak stamt al uit 2019.

Meerdere meldingen binnengekomen bij PvdA

Dat Van Dijk nu aftreedt, komt doordat er in de afgelopen dagen "verschillende meldingen" over hem zijn binnengekomen bij de partij.

"Vanwege deze meldingen heeft Gijs van Dijk besloten terug te treden als Kamerlid en zijn zetel ter beschikking te stellen", luidt de verklaring.

De opgestapte parlementariër geeft zelf een korte reactie op zijn vertrek: "In mijn persoonlijke leven ben ik in de relationele sfeer niet altijd eerlijk geweest. Mocht dat mensen pijn hebben gedaan, wil ik daarvoor mijn oprechte excuses aanbieden."

Van Dijk zegt met zijn vertrek "het gestelde onafhankelijke onderzoek naar de meldingen de ruimte te willen geven". Ook wil hij de PvdA "niet in de weg zitten".