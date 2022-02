GroenLinks wil een nationale zelfbewoningsplicht voor alle huizen die op de markt komen. Het gaat om bestaande én nieuwbouwwoningen van alle prijsklassen. De oppositiepartij komt daarvoor met een eigen wetsvoorstel. "Als je echt meent dat we in een wooncrisis zitten, dan moet ieder huis dat nu verkocht gaat worden naar iemand gaan die nog geen huis heeft", zegt fractievoorzitter Jesse Klaver in gesprek met NU.nl.

Klaver is er in zijn interview met NU.nl helder over. Volgens de GroenLinks-leider zit Nederland in een wooncrisis. Hoewel er na jaren weer een minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening is aangesteld, heeft Klaver er weinig vertrouwen in dat minister Hugo de Jonge met de wetten gaat komen die in zijn ogen nodig zijn.

GroenLinks is daarom bezig met twee eigen wetsvoorstellen. Het eerste, waarvoor de Raad van State al om advies is gevraagd, moet de huurprijzen maximeren. Of de coalitiepartijen hier warm voor lopen, is nog de vraag.

Het tweede voorstel van Klaver betreft de nationale zelfbewoningsplicht. Per 1 januari van dit jaar kunnen gemeenten die al invoeren voor bepaalde woningen, maar Klaver vindt dit niet ver genoeg gaan. Zijn voorstel vraagt om een fundamenteel andere kijk op de woningmarkt, waar vooral de linkse partijen zich in zullen kunnen vinden.

Minister De Jonge staat open voor een bepaalde vorm van huurbescherming en opkoopbescherming, maar heeft al laten weten dat hij investeren wel aantrekkelijk wil houden.

Met dit voorstel voor een zelfbewoningsplicht lijkt het erop dat jullie de woningmarkt fundamenteel willen veranderen. Je gaat naast het fractievoorzitterschap ook de portefeuille wonen voor je rekening nemen. Wordt dit het nieuwe speerpunt voor GroenLinks?

"De woningmarkt is failliet, en dat betekent dat je echt stevig moet durven ingrijpen. Dat vraagt om een fundamenteel andere kijk. Wonen is dé sociale kwestie van deze eeuw. Het is voor normale mensen - en dan heb ik het niet over arme mensen of een heel bijzondere groep, maar over iedereen die nog geen koophuis heeft - onmogelijk geworden om een huis te kopen. Dat is zo bizar, dat zoveel mensen er niet tussen komen."

"Ik vind dat een grondrecht, zoals wonen sowieso geen markt zou moeten zijn. Woningen zijn geen middel om geld te verdienen. Er is een totale verbouwing nodig en daarvoor moeten we de markt terugdringen."

Gemeenten kunnen sinds dit jaar al een opkoopbescherming invoeren voor goedkope en middeldure koopwoningen en daarmee starters beschermen tegen beleggers. Verschillende gemeenten doen dit ook al. Waarom willen jullie dit ook nog landelijk regelen?

"Nu de crisis zo groot is, moeten we het omdraaien. De norm moet niet zijn: we kunnen voorkomen dat het aan beleggers wordt verkocht. De norm moet zijn dat gemeenten een uitzondering moeten maken om het aan beleggers te verkopen."

"Daarvan kan je zeggen: wat is het verschil? Maar de verandering doet ertoe, omdat het iets zegt over de prioriteit die je als politiek eraan geeft. Je kan niet praten over een wooncrisis en tegelijkertijd zeggen dat het ook prima is dat huizen aan beleggers worden verkocht."

De huidige opkoopbescherming in het kort: Gemeenten kunnen wijken of stadsdelen aanwijzen die onder de bescherming vallen.

Het gaat om huizen tot een bepaalde prijsklasse (het lage en middensegment).

Een beschermde woning die op de markt komt, mag de eerste vier jaar niet verhuurd worden.

Bestaande huurhuizen mogen deze bestemming wel houden.

Verhuur aan directe familieleden of tijdelijke verhuur vanwege een verblijf in het buitenland mag wel.

Bij de bestaande regeling kan een gemeente zelf inschatten voor welke woningen een opkoopbescherming nodig is. In jullie voorstel gaat dit gelden voor alle huizen op de markt, terwijl starters of gescheiden mensen vaak in het lagere segment een woning zoeken. Is zo'n maatregel in jullie ogen te rechtvaardigen voor alle huizen?

"We trekken het helemaal door, omdat je het in z'n geheel moet bekijken. Om woningen voor starters beschikbaar te maken, moeten mensen, zoals gezinnen, kunnen doorstromen. Bovendien stijgen de prijzen zo snel, dat gestelde grenzen snel achterhaald zijn. Wij denken er grond voor te hebben om dit voor alle huizen te doen."

En bouwen, bouwen, bouwen is in jullie ogen niet de oplossing voor de wooncrisis?

"Iedere politieke partij heeft het over bouwen, bouwen, bouwen. Ik ben ook voor bouwen. Maar om heel eerlijk te zijn, dat is niet zomaar de oplossing. Als we geen andere maatregelen nemen, gaan we alleen bouwen, bouwen, bouwen. Maar bouwen, bouwen, bouwen wordt dan zakkenvullen, zakkenvullen, zakkenvullen. Want de woningen worden dan opgekocht door investeerders."

“Als ik nu moet kiezen tussen iemand die pensioengeld in een huis wil stoppen of een jonger iemand die überhaupt geen woning kan vinden, dan kies ik heel duidelijk voor degene die nu geen woning heeft.” Jesse Klaver, fractievoorzitter GroenLinks

"De woningmarkt is oneerlijk verdeeld. Er zijn namelijk genoeg woningen in Nederland voor de hoeveelheid mensen die er zijn. Maar ze zijn in verkeerde handen, van beleggers, van pandjesbazen. Er zijn mensen met een tweede, derde en vierde huis. Daarom vinden wij dat als je echt meent dat we in een wooncrisis zitten, dat ieder huis dat verkocht gaat worden naar iemand moet gaan die nog geen huis heeft."

Willen jullie dan geen uitzondering voor ouders die een tweede huis kopen om te verhuren aan bijvoorbeeld hun studerende kinderen?



"Ik ben zelf ouder van drie kinderen en ik snap heel goed dat als je de middelen hebt, je dan maar denkt: laten we voor de kinderen wat kopen. Maar het is niet eerlijk. Dat is niet een oplossing voor het probleem."

En stel, je wil een tweede huis kopen voor je pensioen?

"Ik heb begrip voor zzp'ers die dat doen. Even voor de goede orde: ik wil mensen die een tweede huis hebben niet slecht wegzetten. Ze maken gebruik van de mogelijkheden die er zijn. Daar zet ik me niet tegen af. Ik verzet me vooral tegen de pandjesprinsen."

Maar die mogelijkheden verdwijnen wel als je daar geen uitzonderingen voor maakt bij een zelfbewoningsplicht.

"Als ik nu moet kiezen tussen iemand die pensioengeld in een huis wil stoppen of een jonger iemand die überhaupt geen woning kan vinden, dan kies ik heel duidelijk voor degene die nu geen woning heeft."

Met een zelfbewoningsplicht jaag je de beleggers allemaal weg. Hebben we ze niet ook nodig voor het bouwen van woningen?

"Als we hiermee Singaporese beleggers wegjagen, top! Dat is precies de bedoeling. We hebben ze niet nodig."

Zijn jullie niet bang dat de particuliere huursector door zulke maatregelen kleiner wordt?

"Nieuwbouwprojecten waarvan de huizen een huurbestemming krijgen, blijven gewoon mogelijk. Al moet dit wel aan bepaalde eisen voldoen. We werken ook aan een wetsvoorstel waarmee we de huren kunnen maximeren. Als we het bestaande puntenstelsel voor sociale huurwoningen doortrekken, zal naar onze schatting zo'n 95 procent van de huurwoningen beschermd worden. Dat betekent dat een pandjesbaas niet zelf meer de huur mag bepalen."

Maar daardoor wordt het investeren in projecten toch veel minder aantrekkelijk?

"Er wordt inderdaad vaak gevraagd: maar wie gaat er dan nog investeren in woningen? Wie gaat nog bouwen? Maar mensen, we zijn godsgruwelijk rijk in Nederland. We hoeven geen investeerders uit Singapore, Hongkong of Londen te halen om hier woningen te bouwen of op te kopen. Dat moeten we gewoon zelf doen."

"En als deze maatregel betekent dat we woningbouwcorporaties meer ruimte moeten geven om te bouwen, dan moet dat. Geld is het probleem niet. Ik ondersteun liever corporaties dan dat we allerlei louche investeerders de kans geven."

Stel dat een pandjesbaas een studentenhuis of particuliere huurwoning wil verkopen. Gaat op basis van jullie voorstel voor dit pand dan een zelfbewoningsplicht gelden?

"Ons doel is niet de huurmarkt kleiner te maken. Dat is zeker niet de bedoeling. We willen vooral het omgekeerde niet, dat een huis wordt opgekocht en verspijkerd wordt tot kamertjes. Als een woning die verhuurd wordt aan een andere eigenaar wordt verkocht, dan mag die huurder er natuurlijk in blijven wonen. Onze wet perkt de huurbescherming niet in. Maar als de woning wordt verkocht en de huurder die er dan in zit na verloop van tijd vertrekt, dan willen we niet dat die woning opnieuw verhuurd wordt. Dan valt de woning onder de plicht."

Hiermee beperk je wel de gewone belegger, die tegen normale huurtarieven woonruimte aanbiedt. In bepaalde regio's van het land zijn ze juist blij met zulke woningen.

"We sluiten het ook niet uit. De gemeenten kunnen dat zelf goed inschatten en dan een uitzondering maken. Onze wet geeft ze nog steeds die ruimte."

Door zo enthousiast te spreken over een nationale zelfbewoningsplicht klinkt het alsof het hebben van een eigen woning een ideaal, een doel is. Terwijl huren, juist voor mensen in een overgangsfase, toch ook heel prettig kan zijn?

"Wij vinden huren net zo belangrijk als het hebben van een koopwoning. We hebben niet voor niks ook een wetsvoorstel in de maak voor het reguleren van de huren. Want de prijzen zijn echt insane. We willen dat mensen een eerlijke prijs betalen. En dat de mensen die graag een woning willen, die kunnen kopen als er een woning beschikbaar komt."