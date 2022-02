De nieuwe staatssecretaris Aukje de Vries (Toeslagen) tempert in haar eerste debat over het toeslagenschandaal de verwachtingen over de voortgang van de compensatieregeling, die maar traag op gang komt.

"Ik heb geen toverstokje waarmee we het in één keer goed kunnen maken", zei De Vries woensdag in een Kamerdebat over de compensatie voor gedupeerde ouders.

De bewindsvrouw wil ook zeker niet de indruk wekken dat het proces "op rolletjes" loopt en dat het einde in zicht is. "Dat is niet het geval."

Ook liet De Vries zich meerdere keren ontvallen dat oplossingen voor de ouders wel "binnen het budget" moeten passen dat zij heeft gekregen voor de hersteloperatie.

Hoewel dat budget (5 miljard euro voor de hersteloperatie) aanzienlijk is, groeide in de Kamer het ongemak over de waarschuwingen van De Vries.

"Gratis geld bestaat niet", zei VVD-Kamerlid Mariëlle Paul. "Maar deze mensen is groot onrecht aangedaan. Dus op het moment dat zaken niet binnen budgetten passen, moet de staatssecretaris toch haar best doen, zodat er middelen worden vrijgemaakt."

Zo'n 10 procent van de dossiers helemaal afgerond

In totaal hebben zich bijna 50.000 mensen bij het loket van Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) gemeld, zoals het onderdeel van de Belastingdienst dat met de compensatie belast is voluit heet.

Tot nu toe zijn slechts 5.300 gedupeerden helemaal geholpen. "Het herstel duurt frustrerend lang", zei D66-Kamerlid Marijke van Beukering dan ook.

Dat bleek ook uit de dinsdagavond verstuurde brandbrief van de Werkgroep Toeslagenadvocaten aan de Tweede Kamerleden. De advocaten van gedupeerde ouders zijn teleurgesteld, omdat er met eerdere adviezen niets is gedaan. Ze vragen om een totaal andere aanpak van de compensatie.

De advocaten vrezen voor "een tweede affaire, maar dan in het kader van de compensatieregeling". Er moet een andere aanpak komen waarbij aan een omkering van de bewijslast gedacht moet worden, vinden ze. Dan geldt dat een gedupeerde ouder schade heeft geleden, tenzij anders wordt bewezen.

Vrees voor aflopende pauzeknop voor schuldeisers

Er was Kamerbreed ongenoegen over de binnenkort aflopende periode van een jaar waarin gedupeerde ouders niet hoeven te vrezen voor schuldeisers. Deze pauzeknop is bedoeld voor de toeslagenouders die in aanmerking komen voor de compensatie van 30.000 euro (de Catshuisregeling), zodat zij "rust en ruimte" krijgen om samen met de schuldeisers een oplossing te vinden.

Die regeling eindigt al op 12 februari en dit betekent dat in potentie bij zo'n vierduizend mensen binnenkort een deurwaarder op de stoep kan staan. De Vries denkt dat de groep waarbij nog onduidelijk is of de problemen met private schuldeisers zijn opgelost ongeveer zo groot is.

Ze wees erop dat er voor deze groep afspraken zijn gemaakt. Met de gerechtsdeurwaarders zijn afspraken gemaakt om te voorkomen dat zij direct op de stoep staan bij de toeslagenouders. "En als slot op de deur is er een noodnummer waar ouders naartoe kunnen bellen", zei de staatssecretaris.

Maar dat zijn geen harde garanties, merkte onafhankelijk Kamerlid Pieter Omtzigt op. "Als er een agressief incassobureau achter zo'n schuldeiser zit, dan kan die naar rechter stappen en invorderingen afdwingen."

De Kamer was er niet gerust op. "Moeten we niet op de rode knop drukken? Iedereen heeft het gevoel dat het weer misgaat", zei CDA-Kamerlid Inge van Dijk.

Met nog zo'n tien minuten debat te gaan, was er geen tijd meer om nog met een sluitende oplossing te komen. Volgende week wordt er daarom verder over gedebatteerd.