De advocaten van de ouders die gedupeerd zijn in de toeslagenaffaire vragen de Tweede Kamer om er bij het kabinet op aan te dringen een andere herstelaanpak te kiezen. Ze willen dat het duperen van de ouders wordt aangemerkt als "onrechtmatige overheidsdaad".

Op die manier verdwijnen allerlei praktische en juridische bezwaren waar de overheid nu mee worstelt. Dat stelt de Werkgroep Toeslagenadvocaten in een brandbrief aan de commissie Financiën van de Tweede Kamer, die in het bezit van NU.nl is. De commissie debatteert woensdag over de hersteloperatie.

De advocaten wijzen erop dat het kabinet ondanks diverse toezeggingen nog weinig concrete vorderingen maakt met de hersteloperatie om de gedupeerde ouders te compenseren. Die voelen zich in dit hele traject nauwelijks gehoord. "Hoeveel geduld wordt er nog verlangd van gedupeerde ouders die wachten op compensatie en herstel?", vragen de advocaten zich af.

Advocaten krijgen stukken te laat of geen respons

De raadslieden krijgen nauwelijks respons van de teams die namens de Belastingdienst de compensatieregelingen moeten vormgeven. Ze kunnen nauwelijks reageren op besluiten, omdat dossiers niet of te laat worden vertrekt. Ook wordt bij de handvol ouders die al wel een compensatieregeling aangeboden heeft gekregen, nauwelijks uitgelegd hoe dit voorstel tot stand is gekomen.

Als de toeslagenaffaire wordt aangemerkt als een "onrechtmatige overheidsdaad" hoeven gedupeerde ouders niet aan te tonen dat zij daadwerkelijk schade hebben ondervonden door het handelen van de Belastingdienst. Er wordt dan in beginsel een causaal verband aangenomen tussen de schade die zij hebben ondervonden en het handelen van de Belastingdienst, tenzij tegenbewijs wordt geleverd.

Advocaten trokken al vaker aan de bel bij de Kamer

Het is niet de eerste keer dat de advocaten aan de bel trekken. In oktober schreven zij ook al een brandbrief aan de Tweede Kamer. Daarin vertelden ze hun werk niet goed te kunnen doen omdat ze van de overheid niet alle informatie kregen. De Werkgroep Toeslagenadvocaten bestaat uit ruim tweehonderd raadslieden.

In 2013 wilde de overheid fraude, bijvoorbeeld met de kinderopvangtoeslag, harder aanpakken. In de jaren daarna werden tienduizenden mensen onterecht door de Belastingdienst bestempeld als fraudeur. Het kabinet-Rutte III viel over de affaire en beloofde begin 2021 de gedupeerde ouders snel te helpen en te compenseren.