De Tweede Kamer stemt volgende week over het intrekken van de 2G-plannen van het kabinet. Aanvankelijk stond de stemming dinsdag op de agenda, maar de SGP, indiener van het verzoek, wil vanwege het "belang van dit onderwerp" hoofdelijk stemmen. Dat kan pas een week later.

Eerder op de dag maakte het kabinet bekend dat het 2G-voorstel wordt uitgesteld omdat er meer onderzoek nodig is. Uit onderzoek blijkt dat 2G helemaal niet helpt het aantal besmettingen significant omlaag te krijgen.

Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) schreef dinsdag in een Kamerbrief dat het onderzoek van TU Delft laat zien dat "in de huidige epidemiologische situatie het verschil tussen de effectiviteit van 2G en 3G zodanig klein is, dat er geen noodzaak is voor een spoedige invoering van 2G-wetgeving."

Voor SGP-leider Kees van der Staaij is de beloofde uitstel niet voldoende. "Niet alleen aanhouden, maar ook intrekken die wet", liet hij weten.

Met 2G krijgen alleen gevaccineerden of mensen die zijn genezen van COVID-19 een geldige QR-code voor cultuur, evenementen, georganiseerde jeugdactiviteiten, horeca en sport. Alleen een recente negatieve test is dan niet meer genoeg. De druk op ongevaccineerden om alsnog een prik te halen neemt daardoor toe. Sommige partijen vinden dat op vaccinatiedwang lijken.

Bijna gehele oppositie fel tegen 2G

Het plan is onder andere daarom zeer omstreden en krijgt van bijna de gehele oppositie felle kritiek. Maar ook coalitiepartijen zien er niets in. ChristenUnie zou bijvoorbeeld voor het intrekken van de plannen stemmen, maakte de partij duidelijk.

"Uitsluiting van ongevaccineerden van bepaalde plekken leidt tot een tweedeling in een tijd dat we er juist samen voor moeten staan. En 2G blijkt niet effectief", schreef ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers op Twitter.

Binnen het CDA leven ook flinke bezwaren, maar de partij heeft nog geen definitief besluit genomen. Alleen van VVD en D66 is duidelijk dat zij voor 2G zijn. Het is inmiddels voor de tweede keer dat het kabinet de wetsbehandeling uitstelt.