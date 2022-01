Partijen in de Tweede Kamer zijn bang dat het tijdelijke coronatoegangsbewijs langzaam maar zeker een permanent middel voor het kabinet wordt om het virus te bestrijden, terwijl de ergste crisis achter de rug lijkt door de mildere omikronvariant.

"Toen het toegangsbewijs vorig jaar werd ingevoerd, zei de toenmalige minister dat het een tijdelijke maatregel was die alleen zou worden ingezet om festivals mogelijk te maken", aldus SP'er Maarten Hijink woensdag in het Kamerdebat over de coronamaatregelen. "Je ziet nu dat maatregelen beginnen als crisismaatregel en stukje bij beetje semipermanent of helemaal permanent worden."

"Een nieuwe fase rond corona betekent dat we niet op dezelfde manier kunnen doorgaan", vond ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers. Omdat de coronapas altijd als tijdelijke maatregel is ingezet, moet het kabinet "dat vertrouwen niet beschamen".

Segers snapt dat uitzonderlijke situaties om uitzonderlijke maatregelen vragen, zoals vorig jaar met de avondklok. "Het is niet vertrouwenwekkend als de overheid op elk moment naar believen je vrijheid kan inperken terwijl het geen draagvlak heeft."

Hoewel de ChristenUnie-leider begrijpt dat het instrument met de hoge besmettingscijfers nog nodig kan zijn, drong hij er bij minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) op aan dat er naast effectiviteit en proportionaliteit ook wordt gekeken naar tijdelijkheid.

Kamer altijd al kritisch over coronapas

Kuipers wilde "uiteraard" ook naar de tijdelijkheid van de toegangspas kijken. "Dan hebben we hier ook opnieuw een gesprek." De bewindsman zei dat het tijd kost om zicht te hebben op het verdere verloop van het coronavirus. "Hoe meer tijd we daarvoor hebben, hoe meer ervaring we opdoen en hoe meer we hiervan leren."

Influenza, het virus dat griep veroorzaakt, heeft al heel lang geen verrassingen meer voor wetenschappers, zei Kuipers. "Ik zeg niet dat we honderden jaren ervaring moeten opdoen, maar 24 maanden ervaring met COVID-19 is wat dat betreft gewoon kort."

Met een coronapas kunnen gevaccineerden, mensen die genezen zijn van corona of recent negatief zijn getest, toegang krijgen tot de horeca, theaters, festivals en professionele sportwedstrijden. De Kamer is altijd al zeer kritisch geweest op de verplichte QR-code voor toegang. Een krappe meerderheid van VVD, D66, CDA en PvdA stemde hier in het najaar mee in.