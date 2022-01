Soumaya Sahla stopt als voorzitter van het VVD-netwerk justitie en veiligheid, meldt ze woensdag in een verklaring. De afgelopen dagen was er vanuit de PVV en JA21 veel kritiek op haar werkzaamheden voor de partij, omdat ze in het verleden is veroordeeld wegens lidmaatschap van een terroristische organisatie. De VVD vond Sahla's positie daardoor "ongemakkelijk".

"De afgelopen weken is veel commotie ontstaan over mijn persoon en mijn verleden", schrijft Sahla, die in 2014 veroordeeld werd tot drie jaar gevangenisstraf wegens lidmaatschap van de Hofstadgroep en verboden wapenbezit.

Mohammed B., de moordenaar van Theo van Gogh in 2004, was lid van deze terroristische organisatie. De groep had het destijds ook voorzien op Ayaan Hirsi Ali (VVD) en Geert Wilders (PVV).

"Het zijn zwarte bladzijden uit mijn leven", schrijft Sahla over die periode. "Die bladzijde heb ik lang geleden omgeslagen. Ik constateer nu dat het goed is deze spijt ook publiekelijk uit te spreken."

Ongemakkelijk gevoel Hermans na tirade Wilders

Wilders stipte Sahla's positie bij de VVD vorige week aan in het debat over de regeringsverklaring. De PVV-leider was tot zijn afgrijzen niet op de hoogte dat zij voor die partij werkzaam was en zo ook sporadisch in het Tweede Kamergebouw aanwezig was.

"De ellende bij mij van achttien jaar onvrijheid en beveiliging is daar toen begonnen", zei Wilders over de periode na de moord op Van Gogh. "En nu is ze adviseur van de VVD van premier Rutte over nota bene nationale veiligheid. Zoiets verzin je toch niet?"

Aanvankelijk probeerde VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans in het debat nog afstand te nemen van Sahla. "Zij werkt niet voor de VVD-fractie. Zij werkt niet voor mij. Ze zit in een netwerk van de VVD."

Zondag speelde de kwestie opnieuw op. Hermans herhaalde toen in het programma WNL Op Zondag meerdere keren dat ze "een ongemakkelijk gevoel" kreeg dat Sahla actief is voor de VVD.

VVD-coryfee Bolkestein al jaren mentor van Sahla

Het verleden van Sahla is al jaren bekend bij de VVD. Op de site van het justitienetwerk van de partij staat dat ze "verschillende politici en overheden" adviseert over ideologieën die op "gespannen voet staan met westerse waarden", zoals het Salafisme en het Moslimbroederschap. "Sahla komt uit een islamitisch religieus nest", staat er verder in de korte biografie.

Volgens waarnemend VVD-voorzitter Onno Hoes zat het ongemak hem in het "geen publiekelijk spijt hebben betuigd voor haar daden in het verleden".

VVD-coryfee Frits Bolkestein is al sinds 2011 Sahla's mentor. "Ik bewonder haar vanwege haar doorzettingsvermogen, ze is bij de pinken. Ze weet veel van de islam", zei hij in een interview met Trouw uit 2019. "Ze is een rolmodel voor andere studenten uit een islamitisch milieu."

Sahla zegt wel lid te blijven van de VVD.