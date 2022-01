Gert Schutte, voormalig partijleider van het Gereformeerd Politiek Verbond (GPV), is na een kort ziekbed overleden. Hij overleed in de nacht van maandag op dinsdag op 82-jarige leeftijd.

Schutte was van 1981 tot 2001 partijleider van het GPV. In maart 2001 fuseerde de partij met de Reformatorische Politieke Federatie tot de ChristenUnie. Jarenlang werd de gereformeerde politicus gezien als het staatsrechtelijke geweten van de Kamer.

Gert-Jan Segers, partijleider van de ChristenUnie, prijst Schutte als "alom gewaardeerde vertegenwoordiger van de christelijk-sociale politiek". "We delen nu in het verdriet om zijn heengaan, maar ook in de troost dat hij is Thuisgekomen in het Vaderhuis", aldus Segers. "Namens alle Haagse ChristenUnie-mensen wensen we de familie kracht en troost toe."

Premier Mark Rutte vond Schutte "een integer en gewetensvol politicus", schrijft hij op Twitter. "Christelijk geïnspireerd, standvastig en sociaal. Een man uit één stuk."