Het kabinet staat open voor defensieve militaire steun aan Oekraïne. Dat zei minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) donderdag in de Tweede Kamer. Ook een Kamermeerderheid is bereid steun te overwegen.

Aan de grens van Oekraïne hebben zich meer dan honderdduizend Russische militairen verzameld. Rusland eist van de NAVO de belofte dat Oekraïne niet zal toetreden tot het westerse militaire samenwerkingsverband.

Moskou is bang dat de komst van Oekraïne bij de NAVO zou betekenen dat de westerse invloed (van bijvoorbeeld de VS) in Oekraïne zal toenemen. De Amerikanen denken dat Rusland het buurland gaat binnenvallen.

"Als VVD vinden we dat we open moeten staan voor zo'n verzoek", zei Ruben Brekelmans in de Tweede Kamer over een mogelijk verzoek van Oekraïne om defensieve militaire steun. Ook D66'er Sjoerd Sjoerdsma verklaarde zich in zoiets te kunnen vinden.

Agnes Mulder (CDA) houdt de "optie open", maar vindt dat het kabinet die niet direct moet inzetten. De PvdA is "per definitie" niet tegen het leveren van defensieve wapens, zei Kati Piri.

VVD: Rutte en Hoekstra kunnen niet met lege handen in Oekraïne aankomen

Premier Mark Rutte en minister Hoekstra reizen vanwege de oplopende spanningen langs de Russisch-Oekraïense grens binnenkort naar Oekraïne. De VVD vindt niet dat zij daar met lege handen moeten aankomen. De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk leveren al wapens aan de regering in Kiev.

Nederland helpt Oekraïne al wel. Gewonde Oekraïense militairen worden hier geholpen met hun revalidatie. Het kabinet kijkt of er aanvullende bilaterale steun kan worden gegeven.

De meeste partijen willen harde sancties tegen Rusland als dat land Oekraïne binnenvalt.