Premier Mark Rutte ziet ruimte om volgende week meer coronamaatregelen te versoepelen. Er wordt dan gekeken naar de horeca, cultuursector, evenementenbranche en publiek bij professionele sportwedstrijden, zei Rutte donderdag tijdens het coronadebat in de Tweede Kamer.

"We hebben de hoop dat er ruimte is om te versoepelen", zei Rutte. Maar de premier gaf ook een "winstwaarschuwing", omdat hij geen garanties kon geven.

Aankomende vrijdag komt het Outbreak Management Team (OMT) weer bijeen. Volgende week dinsdag geven Rutte en minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) een persconferentie.

Het kabinet weet dan als het goed is ook meer over hoe ziek mensen worden van de omikronvariant en welke invloed dat heeft op de ziekenhuisopnames.

Inmiddels is duidelijk dat het RIVM vorige maand te pessimistisch was over de gevolgen van de omikronvariant. Het kabinet besloot tot een zware lockdown, omdat de modellen van het RIVM onheilspellende voorspellingen wat betreft de ziekenhuisopnames lieten zien.

"Het beeld is positiever", zei Rutte donderdag.

Het aantal besmettingen breekt record na record, maar het aantal ziekenhuis- en ic-opnamen daalt. Het lijkt er daardoor op dat de omikronvariant besmettelijker is dan de deltavariant, maar ook minder ziekmakend is.