Ernst Kuipers had in de eerste week als minister van Volksgezondheid direct een duidelijke boodschap: we moeten leren leven met corona, want het virus gaat niet meer weg. De vraag is dus niet meer hoe we het virus kunnen verslaan, maar welke plek het krijgt in onze maatschappij.

Kunnen we nog spreken van een crisis? "Dat woord is al heel lang sleets", zei Kuipers vrijdagavond tijdens zijn eerste persconferentie over de coronamaatregelen.

Volgens de oud-voorsitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) kun je twee jaar na de eerste uitbraak niet meer spreken over een acute situatie.

Eigenlijk klopt de naam van het Outbreak Management Team (OMT) ook niet meer. "Is er nog wel sprake van een outbreak?" Vragen waar Kuipers zelf al het antwoord op wist.

De eerste zin van zijn eerste persconferentie moest de nieuwe koers nogmaals onderstrepen. "Na twee jaar zijn we in een nieuwe fase van de pandemie beland. Corona gaat niet meer weg. We moeten leren leven met dit virus."

Kuipers vindt dat er teveel wordt gekeken naar zorgcapaciteit

Maandag, op de eerste werkdag van Kuipers als minister, kondigde hij al aan dat hij met een "bredere blik" naar de corona-aanpak wilde kijken. "Nu wordt er heel sterk naar één specifiek model van het RIVM gekeken, over verwachte aantallen besmettingen en ziektegevallen."

Dat vindt de bewindsman te beperkt. De economische impact van maatregelen moet bijvoorbeeld ook prominent worden meegewogen.

Vrijdagavond stipte Kuipers een ander probleem aan. Door schoolsluiting voelt twee op de drie jongeren zich eenzaam. "Onze jongeren hebben het nodig om elkaar te zien en samen les te krijgen. Ze zijn extra kwetsbaar."

Kuipers gaf met deze voorbeelden een aanzet om te kijken naar duurzame oplossingen. Een oplossing mét het virus. Zijn voorganger Hugo de Jonge (nu minister voor Wonen) legde de nadruk steeds op een eindpunt.

De coronacrisis zou ooit ten einde komen, hield hij het miljoenenpubliek van de persconferenties steeds voor. Met leuzen als: "We zijn er bijna! Maar nog niet helemaal." Vaccineren was volgens De Jonge "dé uitweg" uit deze crisis.

Pas veel later, toen verschillende varianten flinke gaten hadden geschoten in de verdedigingslinie die de vaccins moesten bieden, kwam De Jonge daar eind november voorzichtig op terug. "Van mijn soms al te grote stelligheid trekt het virus zich in ieder geval niet zoveel aan."

'Het gaat om de toegankelijkheid van de zorg'

Met Kuipers' overtuiging dat corona niet meer weg gaat, heeft hij ook een andere kijk op hoe we de zorg daarop moeten inrichten. Nu is het niet overbelasten van de zorg één van de drie pijlers waarop het kabinet beslissingen neemt. Samen met het beschermen van ouderen en zicht houden op het virus.

"Ik draai het om", zei Kuipers vrijdag. "Het gaat om de toegankelijkheid van de zorg. Dat is een belangrijke verworvenheid in Nederland en dat willen we graag zo houden. Het kan ons allemaal op enig moment raken. Dat kan te maken hebben met COVID-19, maar de kans dat het om iets anders gaat is veel groter. Ik wil die toegang altijd overeind houden en dat staat regelmatig in het gedrang."

Corona een plek geven in de samenleving, Kuipers noemde dat "accommoderen", vraagt ook om een langetermijnbeleid. Daar ontbrak het tot dusver aan, maar dat komt eind deze maand, beloofde Kuipers.