Voormalig minister van Defensie Ank Bijleveld wordt waarnemend burgemeester van Almere. Maandag zal ze voor onbepaalde tijd benoemd worden.

Bijleveld volgt burgemeester Franc Weerwind op. Weerwind (D66) is minister voor Rechtsbescherming in het vierde kabinet van premier Mark Rutte.

De nieuwe waarnemend burgemeester van Almere was van 2017 tot september 2021 minister van Defensie. Ze nam ontslag als minister nadat de Tweede Kamer een motie van afkeuring tegen haar had aangenomen vanwege de slecht verlopen evacuatie van Afghanen uit Kaboel.

Bijleveld was al eens burgemeester van Hof van Twente. De CDA'er was eerder ook commissaris van de Koning in de provincie Overijssel en staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. "Met de benoeming van de zeer ervaren Bijleveld hebben we rekening gehouden met de wensen van de gemeenteraad", licht de provincie Flevoland toe in een persbericht.