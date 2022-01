Jan Paternotte is de nieuwe fractievoorzitter van D66. De huidige coronawoordvoerder van de partij is de vervanger van Sigrid Kaag, die maandag werd beëdigd als vicepremier en minister van Financiën.

Paternotte (37) kwam in 2017 in de Tweede Kamer. Daarvoor was hij elf jaar lang lid van de gemeenteraad van Amsterdam, waarvan de laatste drie jaar ook als fractieleider.

Hij belooft een bijdrage te leveren aan een nieuwe bestuurscultuur door "de debatten met open vizier in te gaan". Paternotte is "heel tevreden" over het coalitieakkoord en zal het kabinet "aanjagen er haast mee te maken".

Paternotte zegt wel te zullen blijven strijden tegen Kamerleden die complottheorieën bezigen en collega's bedreigen en intimideren. "Volgens mij hebben we nog nooit zó duidelijk gezien dat wat in de Tweede Kamer gebeurt, dat je dat terugziet in Nederland, en niet op een mooie manier. Daar zullen wij altijd tegen opstaan."

Sophie Hermans wordt fractieleider VVD

Eerder op de dag maakte de VVD bekend dat Sophie Hermans officieel de voorzitter van de Tweede Kamerfractie van de liberalen is geworden. Hermans, de secondant van partijleider Mark Rutte tijdens de formatieonderhandelingen, was al waarnemend fractievoorzitter.

Ze speelde niet alleen bij de formatie een belangrijke rol, maar ook bij de Algemene Politieke Beschouwingen. In overleg met de andere coalitiepartijen paste ze toen de begroting van 2022 wat aan.