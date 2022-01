Medeoprichter van Forum voor Democratie Henk Otten heeft dinsdag in de Amsterdamse rechtbank op alle punten gelijk gekregen in een slepende zaak, die was aangespannen door FVD-voorman Thierry Baudet. Otten heeft de geheimhoudingsplicht niet geschonden en van een gezagsverhouding tussen de twee was geen sprake, aldus de rechter.

Na de breuk tussen de FVD-oprichters Otten en Baudet kwam het tot een bittere strijd, die in de media en ook voor de rechter werd uitgevochten. Dinsdag is die strijd voorlopig geëindigd in een klinkende overwinning voor Otten.

Otten toont zich tevreden over de uitspraak, laat hij aan NU.nl weten. "Baudet heeft geprobeerd mij de mond te snoeren en politiek monddood te maken. Dat heeft de rechter nu rechtgezet. In het vonnis staat feitelijk hoe het is gegaan. Hiermee is de poging tot geschiedvervalsing door Baudet gecorrigeerd."

Volgens Baudet was er tot de breuk in april 2019 sprake van een hiërarchische verhouding tussen hem en Otten. Daarom moest Otten zich volgens Baudet aan een contractueel overeengekomen geheimhoudingsplicht houden. Hij had zich dus niet kritisch mogen uitlaten over de partij.

In april vorig jaar stonden de partijen tegenover elkaar, waarna een poging werd gedaan er onderling uit te komen. Die poging mislukte, waarna de rechter dinsdag tot een uitspraak kwam.

Niet Baudet maar Otten had feitelijke leiding van de partij

De rechter veegde de redenering van Baudet van tafel als "onvoldoende onderbouwd" en stelde dat van een gezagsverhouding tussen de twee geen sprake was. Otten en Baudet waren de politieke partij Forum voor Democratie in 2016 samen begonnen, samen hadden ze campagne gevoerd.

Otten gaf de tweede plek op de kieslijst op ten faveure van Theo Hiddema, maar toen werd wel afgesproken dat als de partij in de Kamer zou komen, Otten hetzelfde zou gaan verdienen als Baudet.

Als bewijs voor deze afspraak overlegde Otten WhatsApp-berichten van Baudet. Hierin schreef de Forum-voorman onder meer in december 2018: "Maar jij moet gewoon hetzelfde verdienen als ik hoor, dus laten we het anders nog een keer naast elkaar leggen."

Ook volgde de rechter Otten in zijn betoog dat niet Baudet de feitelijke leiding in de partij had, maar dat het eerder andersom was. In de praktijk had Otten de feitelijke leiding over de organisatie en diverse campagnes. Ook zette hij de politieke lijn uit voor de partij en was hij intensief betrokken bij de selectie van kandidaten.

Als partijbestuurder hoefde Otten zich niet aan geheimhoudingsplicht te houden

Ook de eis dat Otten een geheimhoudingsplicht heeft, hield bij de rechter geen stand. Otten mocht als politiek adviseur en partijbestuurder uitlatingen doen. Het opleggen van een geheimhoudingsplicht "schuurt met het politieke bedrijf", aldus de rechter, zeker omdat Otten als bestuurder en medeoprichter "de touwtjes in handen had".

Van een partij die transparantie voorstaat en waar alle bestuurders publieke uitlatingen doen, kan volgens de rechter niet van Otten worden verwacht dat hij zijn mond houdt, zeker niet als er publieke beschuldigingen aan zijn adres worden geuit en er sprake is van een politieke richtingenstrijd. "Dat staat op gespannen voet met de ruime uitingsvrijheid die een actieve politicus toekomt."

Het is de tweede keer in korte tijd dat Baudet een rechtszaak verliest. Op 15 december moest hij op last van de rechter tweets verwijderen waarin hij vergelijkingen maakte tussen de holocaustslachtoffers en ongevaccineerden.

Een dag later, op 16 december, werd Baudet verhoord door de strafkamer van het Amsterdamse hof in een smaad- en lasterzaak die door Otten is aangespannen. Hier moet de rechter besluiten of het Openbaar Ministerie alsnog tot vervolging moet overgaan. Binnenkort zal in deze zaak een beslissing volgen.

Forum voor Democratie is benaderd voor commentaar, maar heeft niet gereageerd. Mocht er een reactie komen, dan wordt die toegevoegd aan dit bericht.