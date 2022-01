Ernst Kuipers heeft maandag het stokje overgenomen van Hugo de Jonge. Als nieuwe minister van Volksgezondheid moet hij aan de slag met het "managen van de pandemie", zoals hij het zelf noemt. Kuipers liet in zijn eerste gesprek met de parlementaire pers voorzichtig doorschemeren dat hij met een iets andere blik wil kijken naar de crisis dan zijn voorganger. "De oplossing voor het managen van de pandemie zit veel breder dan alleen in de zorg."

De nieuwe minister wil met een bredere blik naar de pandemie kijken. "Nu wordt er heel sterk naar één specifiek model van het RIVM gekeken, over verwachte aantallen besmettingen en ziektegevallen", aldus Kuipers. "De vraag zal zijn: kan je er ook andere modellen naast zetten, een breder palet berekenen en zo iets meer zekerheid krijgen?"

Hij wil niet alleen naar de zorgkant kijken, maar bijvoorbeeld ook naar de economische impact. "Dat soort facetten moeten we meenemen", zei de minister van Volksgezondheid.

Natuurlijk moet "daar waar een tekort is, de capaciteit worden uitgebreid", maar volgens Kuipers moeten we ons ook realiseren dat dit niet alleen de oplossing is. "Geen enkel zorgsysteem waar ook ter wereld is opgewassen tegen een nieuw virus." Met meer capaciteit koop je volgens de minister alleen meer tijd, maar moet je op den duur alsnog maatregelen nemen.

Hij legt uit dat een groot aantal besmettingen namelijk ook kan leiden tot veel uitval van personeel in diverse sectoren, zoals in het openbaar vervoer, bij de politie of in supermarkten. "Er zijn dan te veel mensen tegelijk ziek."

Ook wil Kuipers snel aan de slag met het maken van langetermijnbeleid, vanwege de "doodeenvoudige reden" dat het coronavirus niet meer verdwijnt.

Overige zorg moet ook weer op de agenda komen

Ook vindt Kuipers het belangrijk dat de overige zorg weer de benodigde aandacht krijgt. "De agenda voor de gezondheidszorg is echt breder dan het managen van de pandemie." De opgaven in de zorg waren er al groot en de coronacrisis heeft volgens de minister op een "snelle manier de zwaktes laten zien".

De nieuwe minister van Volksgezondheid zei niet direct ja toen hij gevraagd werd om minister te worden. "Ik kan rustig vertellen dat we dat echt even thuis aan de keukentafel hebben doorgesproken toen ik werd gevraagd. Wat betekent dit? Wil ik het wel?"

Hoewel Kuipers nog aan zijn naar eigen zeggen "Haagse ervaring" moet werken, brengt hij wel ervaring uit het veld mee. Zo is hij ervan overtuigd dat er meer samenwerking en coördinatie nodig is, vooral in een land als Nederland met veel zorgfaciliteiten bij elkaar in de buurt.