Over ongeveer een uur is het tijd voor de traditionele bordesfoto. De vraag is of de ministers inderdaad gehoor zullen geven aan de oproep van Nederlandse kappers om met een 'coronacoupe' op het bordes te staan. Door de lockdown zijn de kapsalons inmiddels een maand gesloten en een 'net geknipt kapsel' zou een verkeerd signaal afgeven aan burgers, aldus de kappers.Hugo de Jonge, beoogd minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, liet eerder weten "het met een potje gel een beetje in de plooi te krijgen". Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) verscheen donderdag al met een opgefriste coupe bij het Logement waar Rutte gesprekken met zijn nieuwe ploeg voerde. Ze had haar haar naar eigen zeggen zelf gedaan.