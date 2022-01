Het is nu de beurt aan de staatssecretarissen. Net als bij de ministers stelt premier Mark Rutte de nieuwe staatssecretarissen voor aan de koning.



De staatssecretarissen die doorgaan in het nieuwe kabinet moeten wél opnieuw de eed of belofte afleggen. Dat komt omdat zij per Koninklijk besluit opnieuw worden benoemd. In volgorde: Eric van der Burg, Alexandra van Huffelen, Gunay Uslu, Marnix van Rij, Aukje de Vries, Christophe van der Maat, Vivianne Heijnen, Hans Vijlbrief, Maarten van Ooijen.



De Vries is de enige bewindspersoon die de eed aflegt in het Fries. De nieuwe staatssecretaris is geboren in het Friese Leeuwarden.



Na de beëdiging feliciteert de koning de nieuwe bewindspersonen met hun nieuwe taak. Er is nu officieel weer sprake van een missionair kabinet. Ruim een jaar geleden trad het toenmalige kabinet-Rutte III af vanwege het toeslagenschandaal.