Ook demissionair minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) is weleens thuis opgezocht door onbekenden. Dat zei hij zaterdag in het programma Spuigasten van lokale radiozender Den Haag FM.

Volgens hemzelf was het incident niet zo ernstig als dat bij D66-leider Sigrid Kaag van vorige week, toen een man met een brandende fakkel voor haar huis stond. Maar "het is gewoon echt niet fijn", benadrukt hij.

Dekker heeft aangifte gedaan van het voorval. Eerder wilde hij er niet in het openbaar over spreken. Wanneer het incident plaatsvond, zei hij niet.

De VVD-coryfee gaf eerder aan niet terug te keren in het kabinet-Rutte IV. Het is niet duidelijk of het besluit van Dekker samenhangt met het incident. Het komt vaker voor dat politici ook rondom hun woning te maken krijgen met bedreigingen.

Ook Hugo de Jonge wordt thuis lastiggevallen

Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zei vorige week in het programma Op1 vrijwel dagelijks te maken te hebben met bedreiging en intimidatie in de buurt van zijn huis. Inmiddels is er een politiepost bij zijn woning geplaatst.

De man die afgelopen donderdag met een brandende fakkel voor het huis van Kaag complotleuzen riep, zit nog vast. Hij moet op 19 januari voor de politierechter verschijnen.