Formateur Mark Rutte heeft zaterdag het eindverslag van de kabinetsformatie overhandigd aan Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp. Daarmee is de langstlopende formatie in de Nederlandse geschiedenis voorbij.

Naast het verslag van het formatieproces overhandigt Rutte ook de verdeling van de portefeuilles in het nieuwe kabinet. Daarin staat onder meer welke onderwerpen onder welk bewindspersoon vallen.

Na het gesprek met Bergkamp gaat Rutte naar koning Willem-Alexander, om hem bij te praten over de afronding van het formatieproces.

Rutte, die in het volgende kabinet opnieuw premier wordt, voerde zaterdagochtend eerst overleg met de beoogde nieuwe ministersploeg. Hij noemde het beraad een laatste moment om zijn ministers "formeel te vragen of we met z'n allen de uitdaging aangaan".

Het nieuwe kabinet zal maandag officieel worden beëdigd door de koning. Dan vindt ook de traditionele bordesceremonie van de ministers en staatssecretarissen met de koning op de trappen van Paleis Noordeinde plaats.

De beëdiging volgt bijna precies een jaar na het vallen van het vorige kabinet, dat sinds 15 januari 2021 demissionair was.