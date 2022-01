Vandaag wordt het nieuwe kabinet-Rutte IV gepresenteerd. De gebruikelijke bordesscène is omgeven met tradities, maar na een jaar in demissionaire stand staat ook eindelijk de eerste ministerraad van de nieuwe bewindsploeg op het programma.

Voor het grote publiek begint de dag om 10.30 uur, wanneer Mark Rutte als de nieuwe minister-president arriveert op Paleis Noordeinde in Den Haag voor de beëdiging van zijn nieuwe kabinet door de koning.

De nieuwe ministers en staatssecretarissen beloven in de Grote Balzaal van het paleis het staatshoofd kort gezegd dat zij hun werk goed zullen doen en zich daarbij aan de Grondwet zullen houden.

De bewindslieden leggen daarvoor de eed ("zo waarlijk helpe mij God almachtig") of de belofte ("dat verklaar en beloof ik") af. Er mag ook in het Fries worden geantwoord.

Dan volgt de bordesfoto van de nieuwe regering. Dat betekent dat alleen de koning en de twintig ministers zich naar het balkon van Paleis Noordeinde zullen begeven, de staatssecretarissen horen daar niet bij. Het is alsnog een behoorlijk grote groep; vooral met 1,5 meter afstand moeten de fotografen hun groothoeklens meenemen.

Ook opstelling bordesscène vol met protocollen

Ook de opstelling van de bordesscène is omgeven met protocollen. De koning staat in het midden, de minister-president staat rechts van hem. Links van de koning staat de vicepremier van de grootste partij, in dit geval Sigrid Kaag (D66). Zijn er meerdere vicepremiers, zoals ook nu weer het geval is, dan worden zij op volgorde van partijgrootte eerst rechts van de premier (Wopke Hoekstra, CDA) en daarna links (Carola Schouten, ChristenUnie) ingedeeld.

Vervolgens is de opstelling afhankelijk van de oprichting van de ministeries. De ministers van de oudste departementen staan dus centraler. Daarna worden ministers zonder portefeuille, de zogenoemde ministers 'voor' in plaats van de ministers 'van', ingedeeld. Zij staan op de tweede rij of aan de buitenkant van de eerste rij.

Daarna is het voor even klaar met de protocollen en moeten de ministers echt aan het werk, want om 16.00 uur wordt de hele ploeg verwacht voor de eerste ministerraad. Sinds de corona-uitbraak vinden die vergaderingen plaats in de Rolzaal, een van de vier Grafelijke zalen op het Binnenhof, zodat voldoende afstand kan worden gehouden.

Lang zal die vergadering niet duren, want kort daarna volgt een ontmoeting met de parlementaire pers.

Compensatie toeslagenaffaire verloopt traag

De bordesscène vindt plaats in de week dat het precies een jaar geleden is dat het kabinet aftrad vanwege de toeslagenaffaire. Het zoveelste teken dat de formatie te lang heeft geduurd, vooral ook gezien de uitdagingen die er liggen.

"De lange formatie heeft het geduld van de samenleving danig op de proef gesteld", zei informateur Johan Remkes niet voor niets bij de presentatie van het coalitieakkoord in december.

De compensatie voor gedupeerde ouders gaat ondertussen nog altijd traag en is zeer complex. De VVD 'krijgt' dit dossier nu van D66.

Nieuw elan, profileringsdrang en loodzware dossiers staan het kabinet de komende jaren te wachten.

Nieuwe plannen 'historisch dieptepunt'

Het geduld bij de oppositie was al lang op. GroenLinks en PvdA schreven een 'oppositieakkoord', waarin de partijen hun eigen doelen opschreven. De coalitie van VVD, D66, CDA en ChristenUnie is voor steun in de Eerste Kamer afhankelijk van de oppositie.

PVV-leider Geert Wilders noemde de plannen van het nieuwe kabinet "een historisch dieptepunt" en belooft "keiharde oppositie".

Het onafhankelijk Kamerlid Pieter Omtzigt had het over "een peperduur en tegenstrijdig coalitieakkoord", dat in beton is gegoten en bovendien nog helemaal niet is doorgerekend door het Centraal Planbureau (CPB).

"Wel is het helder dat dit regeerakkoord een enorme rekening neerlegt bij toekomstige generaties die grote extra leningen zullen moeten terugbetalen", schrijft Omtzigt in een blog op zijn site.

De leiders van de coalitiepartijen waren bij de presentatie van het akkoord een maand geleden niet trots, maar wilden bescheidenheid uitstralen omdat alles zo lang heeft geduurd. De kabinetsleden zullen er hetzelfde over denken.