Maandag wordt het nieuwe kabinet van minister-president Mark Rutte officieel. Hij kan dan met zijn kabinet de komende jaren aan de slag. Dat kabinet bestaat uit twintig ministers en negen staatssecretarissen. Maar wat doet een staatssecretaris eigenlijk en wat is het verschil met een minister?

Ministers zijn de baas over een ministerie. Op een ministerie worden regels en wetten gemaakt voor een bepaald onderwerp. Zo gaat bijvoorbeeld het ministerie van Justitie en Veiligheid over het migratiebeleid en wat te doen om de misdaad te bestrijden.

Soms is het zo druk op een ministerie dat een minister het niet alleen kan. In dat geval krijgt hij of zij hulp van een staatssecretaris. Op het ministerie van Financiën is het zelfs zó druk, dat de minister twee staatssecretarissen heeft.

Een staatssecretaris is verantwoordelijk voor een bepaald onderwerp

Een staatssecretaris krijgt dan ook een bepaald onderwerp voor zijn of haar rekening. Dit kan per kabinet verschillen.

Zo hield staatssecretaris Alexandra van Huffelen (op de foto) zich de afgelopen jaren bezig met het helpen van ouders die slachtoffer waren geworden van de toeslagenaffaire. Dat was zo'n groot probleem, dat de minister dat niet alleen afkon.

Ook als een minister ziek is, schiet de staatssecretaris te hulp. In dat geval kan hij de minister vervangen bij vergaderingen.

Een staatssecretaris moet net als de minister vragen beantwoorden in de Tweede Kamer over zijn onderwerp. Als die politici vinden dat een staatssecretaris het niet goed doet, kan hij worden weggestuurd. Dat is ook zo bij ministers.

Ministers zitten in de regering, staatssecretarissen niet

Er zijn dus veel overeenkomsten tussen ministers en staatssecretarissen. Een groot verschil dat er wel is, is dat een minister in de regering zit en een staatssecretaris niet.

De regering bestaat namelijk alleen uit koning Willem-Alexander, premier Mark Rutte en de ministers. Een staatssecretaris zit dan ook niet in de ministerraad. De ministerraad is een wekelijkse vergadering van alle ministers waarin over belangrijke onderwerpen wordt gestemd.

Een staatssecretaris is daar dus niet automatisch bij. Tenzij zijn of haar minister ziek of afwezig is, zoals hierboven is uitgelegd. Ook kan een staatssecretaris worden uitgenodigd als het om zijn onderwerp gaat.

Een ander groot verschil tussen een minister en staatssecretaris is het salaris. Zo krijgt een minister ieder jaar ongeveer 170.000 euro. Een staatssecretaris moet het met iets minder doen: 160.000 euro.

Dit zijn de staatssecretarissen in het nieuwe kabinet Eric van der Burg (VVD) is staatssecretaris Asiel en Migratie op het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Alexandra van Huffelen (D66) is staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering op het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Gunay Uslu (D66) is staatssecretaris Cultuur en Media op het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Marnix van Rij (CDA) is staatssecretaris Fiscaliteit op het ministerie van Financiën.

Aukje de Vries (VVD) is staatssecretaris Toeslagen en Douane op het ministerie van Financiën.

Christophe van der Maat (VVD) is staatssecretaris Defensie op het ministerie van Defensie.

Vivianne Heijnen (CDA) is staatssecretaris Infrastructuur en Waterstaat op het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Hans Vijlbrief (D66) is staatssecretaris Mijnbouw op het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Maarten van Ooijen (ChristenUnie) is staatssecretaris Jeugd en Preventie op het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

