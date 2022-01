Hugo de Jonge heeft tegenwoordig dagelijks te maken met bedreigingen en intimidatie. Dat vindt steeds vaker rond zijn huis plaats, zegt de demissionair minister van Volksgezondheid in het praatprogramma Op1.

"Afgelopen tijd is er eigenlijk iedere dag een incident geweest. Dan gaat het bijvoorbeeld om mensen die aanbellen", zegt de Jonge, die vertelt dat zijn gezin geen normaal leven meer kan leiden. "Door alle dreigingen aan het huisadres, zijn er behoorlijk wat beperkingen."

Recent werd er een politiepost geplaatst voor het huis van de minister. Daar voelt hij zich wel wat veiliger door. "Er wordt ongelooflijk goed op ons gepast door de politie en de veiligheidsdiensten."

Deze week werd een man opgepakt bij het huis van D66-leider Sigrid Kaag. Hij stond met een fakkel voor de deur en riep complotleuzen. De man werd gefilmd door medestanders, die ook de leuzen riepen. Op beelden die rondgingen op sociale media is te zien hoe de man aanbelde bij het huis en door het raam in de deur filmde.

Volgens verschillende media zou de aangehouden man vorige maand ook zijn opgepakt toen hij langsging bij de woning van De Jonge. Dit wordt momenteel onderzocht.

De huisadressen van een aantal ministers worden op sociale media gedeeld. "Het kruipt toch onder je huid, thuis. Dat wil je niet", zegt De Jonge daarover.

