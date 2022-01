Het nieuwe kabinet Rutte IV telt twintig minsters (Rutte meegeteld) en veertien staatssecretarissen. Maar wie zíjn al die mensen precies? Een overzicht: hier kun je alle staatssecretarissen van kennen.

Eric van de Burg (Asiel en Migratie). Eric van de Burg (Asiel en Migratie). Foto: ANP

Staatssecretaris Asiel en Migratie: Eric van der Burg

VVD: geboren op 9 oktober 1965 in Amsterdam.



Loopbaan: werd jong lid van de VVD en was van 1992 tot 1997 stadsdeelwethouder in Amsterdam-Zuidoost. Zat tussen 2001 en 2020 in de gemeenteraad van de hoofdstad, waaronder jarenlang als fractievoorzitter van de VVD. Van 2010 tot 2018 was hij daar wethouder. Sinds 2019 zit hij in de Eerste Kamer namens de liberale partij.

Van der Burg zal veel samenwerken met zijn departementscollega's Dilan Yesilgöz-Zegerius (minister van Justitie en Veiligheid) en Franc Weerwind (minister voor Rechtsbescherming).

Alexandra van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering). Alexandra van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering). Foto: ANP

Staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering: Alexandra van Huffelen

D66, geboren op 21 juli 1968 in Leiden

Loopbaan: studeerde bestuurskunde en werkt vanaf 1992 als ambtenaar bij het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Tussen 2000 en 2010 werkt ze voor Essent, wordt daarna wethouder in Rotterdam. In 2014 wordt ze algemeen directeur voor het Gemeentelijke Vervoerbedrijf Amsterdam. Ze wordt begin 2020 benoemd tot staatssecretaris van Financiën, en moet zich buigen over de afhandeling van het toeslagenschandaal. Dat verliep niet bepaald soepel.

Van Huffelen valt onder hetzelfde departement als collega's Hanke Bruins Slot (minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en Hugo de Jonge (minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening).

Staatssecretaris Cultuur en Media: Gunay Uslu

D66, geboren in 1972.

Loopbaan: momenteel werkzaam als cultuurhistoricus en gastonderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam. Is voorzitter van de Raad van Toezicht van Eye Filmmuseum Amsterdam en lid van de adviesraad van het Mauritshuis en de Vereniging Rembrandt. Is de zus van Atilay Uslu, de oprichter van vakantieorganisatie Corendon. Bij het bedrijf van haar broer is Uslu sinds de oprichting in 2000 betrokken, onder meer als Director Development.

Uslu valt onder hetzelfde departement als haar collega's Robbert Dijkgraaf (minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en Dennis Wiersma (minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs).

Marnix van Rij (Fiscaliteit) Marnix van Rij (Fiscaliteit) Foto: ANP

Staatssecretaris Fiscaliteit: Marnix van Rij

CDA, geboren 25 oktober 1960 in Rotterdam.

Loopbaan: studeerde Nederlands recht en belastingrecht aan de Rijksuniversiteit Leiden. In 1999 werd Van Rij vlak na een verkiezingsnederlaag interim-voorzitter van het CDA om de partij vernieuwing in te blazen. Trad in 2021 na een conflict over de koers van het CDA af en ging in de jaren daarop onder meer aan de slag als Eerste Kamerlid en regeringscommissaris van Sint-Eustatius. Van Rij werd in 2021 benoemd tot interim-voorzitter van het CDA. Leidde het bestuur tijdens roerige maanden van intern conflicten na het verkiezingsverlies van het CDA.

Van Rij zal veel samenwerken met zijn collega Sigrid Kaag (minister van Financiën) en Aukje de Vries (de staatssecretaris Toeslagen en Douane, zie hieronder).

Aukje de Vries (Toeslagen en Douane) Aukje de Vries (Toeslagen en Douane) Foto: ANP

Staatssecretaris Toeslagen en Douane: Aukje de Vries

VVD, geboren op 21 oktober 1964 in Leeuwarden.

Loopbaan: studeerde sociale geografie in Groningen. Werkte van 1989 tot 2001 voor de gemeente Leeuwarden. Was lid van de gemeenteraad van Leeuwarden (2002-2011) en van de Provinciale Staten van Friesland (2011-2012). Is sinds 2012 lid van de Tweede Kamer, is zorg- en coronawoordvoerder van haar fractie, was daarvoor onder meer financieel specialist van de VVD.

De Vries zal veel samenwerken met haar collega Sigrid Kaag (minister van Financiën) en Marnix van Rij (de staatssecretaris Fiscaliteit, zie hierboven).

Christophe van der Maat (Defensie) Christophe van der Maat (Defensie) Foto: ANP

Staatssecretaris van Defensie: Christophe van der Maat

VVD: geboren op 29 oktober 1980 in Boxmeer

Loopbaan: studeerde internationaal recht en bestuurskunde in Tilburg. Werkte van 2007 tot 2015 bij de gemeenten Dordrecht en Roosendaal. Werd in 2012 uitgeroepen tot Jonge Ambtenaar van het jaar. Is sinds 2015 gedeputeerde in Noord-Brabant, waar hij de afgelopen periode in korte tijd twee coalitiebreuken meemaakte.

Van der Maat zal veel samenwerken met zijn collega Kajsa Ollongren, de minister van Defensie.

Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) Foto: ANP

Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat: Vivianne Heijnen

CDA, geboren op 8 oktober 1983 in Spaubeek.

Loopbaan: was van 2013 tot juni 2018 fractievoorzitter van het CDA in de gemeenteraad van Maastricht. Werd daarna in dezelfde stad wethouder van economie en arbeidsmarkt, (Eu)regionalisering, wonen, welstand en sociale innovatie. Ze stond op de lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2017, maar kwam niet de Kamer in.

Heijnen zal veel samenwerken met haar collega Mark Harbers, de minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Hans Vijlbrief (Mijnbouw, oftewel: de aardbevingen in Groningen) Hans Vijlbrief (Mijnbouw, oftewel: de aardbevingen in Groningen) Foto: ANP

Staatssecretaris Mijnbouw: Hans Vijlbrief

D66, geboren op 17 augustus 1963 in Voorschoten.

Loopbaan: studeerde economie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Bekleedde ambtelijke topfuncties bij onder meer de ministeries van Economische Zaken en Financiën, het Centraal Planbureau, de Eurogroep en het tijdelijke steunfonds voor noodlijdende eurolanden EFSF. In januari 2020 maakte hij de oversteek naar de politiek, als staatssecretaris voor Fiscaliteit en Belastingdienst.

Vijlbrief valt onder het departement Economische Zaken en Klimaat, net als zijn collega's Micky Adriaansens (minister van Economische Zake en Klimaat) en Rob Jetten (minister voor Klimaat en Energie).

Maaten van Ooijen (Jeugd en Preventie) Maaten van Ooijen (Jeugd en Preventie) Foto: Robert Oosterbroek

Staatssecretaris Jeugd en Preventie: Maarten van Ooijen

ChristenUnie, geboren op 1 mei 1990 in Den Bosch.

Loopbaan: studeerde sociologie en bestuur en organisatie in Utrecht. Werd daar fractiemedewerker (2011-2014) van de ChristenUnie. Van Ooijen was tussen 2012 en 2014 voorzitter van PerspectieF, de jongerenorganisatie van de ChristenUnie. Werd gemeenteraadslid (2014-2018) in Utrecht en in 2018 wethouder.

Van Ooijen zal veel samenwerken met zijn collega's Ernst Kuipers (minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en Conny Helder (minister voor Langdurige Zorg en Sport).